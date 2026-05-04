В Украине усилили борьбу с мошенниками: как пожаловаться на навязчивые звонки

В Украине мобильные операторы уже заблокировали около 100 тысяч спам-номеров с момента введения новых правил в октябре 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Как отмечают в ведомстве, пользователи могут самостоятельно помогать в борьбе с навязчивыми звонками, подавая жалобы на подозрительные номера.

В частности, сообщить о спаме можно непосредственно своему мобильному оператору — через мобильное приложение или по горячим линиям. Также обращения принимает правительственная горячая линия по номеру 1545. Кроме того, жалобу можно подать в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), через специальную форму на сайте.

Три способа пожаловаться на спам:

Мобильный оператор — через горячую линию или службу поддержки:

Vodafone — 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;

Kyivstar — 466 или 0 800 300 466 в Украине, 105466# в роуминге;

lifecell — 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

Горячая линия Правительства — 1545.

НКЭК — через форму на сайте.

В Минцифры объясняют, что номера не блокируются автоматически после одной жалобы. Система проверяет их по ряду критериев. В частности, основанием для блокировки может быть невозможность перезвонить на номер, использование записанных сообщений вместо живого общения, короткая продолжительность звонков или их массовый характер.

Также учитывается, используется ли номер только для звонков без интернета или SMS, превышает ли половина вызовов звонки на разные номера, а также количество жалоб от пользователей.

