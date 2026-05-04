  В Украине

Госорганы отказывают в личном приеме: омбудсман объяснил, почему это незаконно

10:17, 4 мая 2026
Даже во время войны власть обязана принимать граждан — онлайн или в безопасном формате.
Иллюстративное фото, источник - volodymyrrada.gov.ua
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что органы государственной власти и местного самоуправления не имеют права отказывать гражданам в личном приеме, ссылаясь на военное положение. По его словам, в Офис омбудсмана поступают многочисленные обращения о прекращении таких приемов.

Омбудсман подчеркнул: право граждан на обращение и личный прием гарантирует Конституция Украины, в частности статья 40. В то же время, в соответствии со статьей 64 Основного закона, это право не подлежит ограничению даже в условиях военного положения.

Кроме того, Закон Украины «Об обращениях граждан» обязывает органы власти обеспечивать личный прием. При этом формат может меняться — прием возможен онлайн, по предварительной записи или в условиях, соответствующих требованиям безопасности.

Отдельно омбудсман обратил внимание на проблему фактического отсутствия личного приема в ряде государственных органов. Речь идет, в частности, о Министерстве внутренних дел Украины, Министерстве по делам ветеранов Украины и Государственной экологической инспекции Украины.

В случае отказа в приеме или непринятия обращения граждане могут обращаться в Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

омбудсмен Дмитрий Лубинец

