  1. В Украине

Военнослужащим стала доступна скидка 28% на лабораторные исследования через приложение «Армия+»

11:11, 4 мая 2026
Военнослужащие могут получать скидку 28% на анализы и ежемесячно использовать два QR-кода.
В приложении «Армия+» для военнослужащих стала доступна скидка на лабораторные исследования, сообщили в Минобороны.

Защитники и защитницы получат:

  • 28% скидки на анализы;
  • два QR-кода на скидку ежемесячно.

Кроме того, предусмотрена бесплатная горячая линия для консультаций по результатам исследований.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно сгенерировать QR-код в приложении «Армия+» и показать его в отделении лаборатории или использовать при оформлении заказа на сайте или в мобильном приложении. Перед каждым визитом необходимо создавать новый код, который можно также передать родным.

Скидка не суммируется с другими акционными предложениями. Перечень услуг, на которые она не распространяется, доступен в приложении.

