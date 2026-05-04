Заработные платы, оправдательные приговоры и тимбилдинг в Кракове: что ВСК узнала от руководителя аппарата ВАКС

Что установила комиссия Власенко-Бужанского из объяснений Богдана Крикливенко.

На прошлой неделе Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады заслушала руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Богдана Крикливенко. Надо сказать, что депутаты нашли много интересных нюансов в том, как устроен и как тратит деньги главный антикоррупционный суд страны.

Аномалии структуры ВАКС

Во время заседания ВСК всплыла одна из самых экзотических правовых конструкций украинской судебной системы. Речь идет о статусе аппарата Апелляционной палаты ВАКС. Богдан Крикливенко, будучи официальным руководителем аппарата всего суда, фактически признал: у него в структуре есть целое управление, которое ему... не подчиняется.

Согласно ст. 155 Закона «О судоустройстве и статусе судей» и ст. 16 Закона «О Высшем антикоррупционном суде», структура аппарата ВАКС построена следующим образом:

Формально руководитель аппарата ВАКС издает приказ о назначении начальника управления Апелляционной палаты.

В реальности он не имеет права выбора. Назначение происходит исключительно по представлению главы Апелляционной палаты (судьи).

Должностные инструкции и положения об этом управлении утверждают не администраторы аппарата, а собрание судей Апелляционной палаты.

Народный депутат Сергей Власенко во время дискуссии метко сравнил эту схему с моделью Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Глава САП формально является заместителем Генерального прокурора, но фактически — ему не подконтролен.

Сколько составляет должностной оклад руководителя аппарата ВАКС

Богдан Крикливенко подтвердил, что его оклад — 91 000 грн, а «на руки» со всеми надбавками получается около 140 000 грн. Ранее было больше, до ограничений получал около 160 000 грн.

Для сравнения, средняя зарплата в аппарате суда составляет 55–56 тысяч гривен, а секретарь судебного заседания получает около 30 тысяч. Депутаты подняли вопрос уместности таких выплат на фоне значительно более низких зарплат у детективов БЭБ, однако Крикливенко подчеркнул, что его доход соответствует уровню государственных служащих категории «А» в Верховном Суде.

В аппарате ВАКС работает чуть более 300 человек, из которых 200 являются субъектами декларирования (госслужащие и помощники судей). По словам Богдана Крикливенка, за последний год не было зафиксировано ни одного факта недостоверного декларирования, хотя полные проверки со стороны НАПК проводились.

Квартирный вопрос: 35 квартир на 39 судей

Одним из самых резонансных блоков заседания стал отчет о служебном жилье. По словам Крикливенко:

За время работы суда было выдано 36 служебных квартир.

В настоящее время 35 квартир используются судьями первой и апелляционной инстанций.

На сегодняшний день в ВАКС фактически работают 39 судей.

Глава ВСК обратил внимание на высокую концентрацию жилья: почти каждый судья обеспечен служебной площадью. Крикливенко заверил, что все квартиры имеют статус служебных, а закон о ВАКС прямо запрещает их приватизацию, что исключает коррупционные риски с «присвоением» госимущества.

Охрана под грифом «ДСП»

Вопрос личной охраны судей и их семей вызвал новую волну дискуссии. В настоящее время функции защиты выполняет Служба судебной охраны (ССО). Возмущение нардепов вызвало то, что судьи подают заявления на охрану своих детей на период собственных командировок.

Богдан Крикливенко открестился от ответственности, отметив, что аппарат не оценивает угрозы и не принимает решения о предоставлении охраны — это прерогатива Службы судебной охраны. Руководитель аппарата пояснил, что к защите зданий и периметра претензий нет. А что касается личной охраны судей — то они не обращались к нему с жалобами на ССО по поводу ненадлежащей защиты.

Тем не менее члены ВСК напомнили о случае с гранатой, брошенной во двор суда, и заметили, что угрозы никуда не исчезают, если их не устранять процессуально. Было констатировано: аппарат не ведет учета и анализа рисков, считая это «не своим функционалом».

Депутаты пытались выяснить количество лиц, пользующихся услугами Службы судебной охраны (ССО), однако Крикливенко отказался называть цифры, ссылаясь на гриф «Для служебного пользования». Основные претензии ВСК свелись к прозрачности расходов и целесообразности. Депутаты подчеркнули, что охрана — это расходы бюджета, которые не могут быть полностью засекречены. Было высказано подозрение, что охрана иногда используется не для безопасности, а как «статусный атрибут» (цитата: «чтобы кто-то носил портфель»). Действительно, закон позволяет охранять семьи судей «в случае необходимости», однако четких критериев этой необходимости, как выяснилось, не существует — достаточно лишь заявления судьи.

Цифровая архитектура: иллюзия единства

Также руководитель аппарата ВАКС подтвердил, что вопреки ожиданиям общества относительно полной автоматизации, «мостик» между системами iCase и ЕГИТС (Единая судебная информационно-телекоммуникационная система) не означает их полную интеграцию. Это две автономные системы, разработкой которых занимается ГП «Информационные судебные системы». Фактически аппарат суда вынужден работать в условиях параллельного существования софта, что добавляет административной нагрузки.

Какова статистика оправдательных приговоров

Одним из самых острых вопросов заседания стал анализ результативности работы суда за 2025 год. По данным руководителя аппарата, за прошлый год ВАКС вынес 109 приговоров. Однако на вопрос народных депутатов о количестве оправдательных решений (на адвокатском жаргоне — «оправдосов»), прямого ответа относительно 2025 года не прозвучало.

Крикливенко оперировал общими цифрами: с момента основания суда (сентябрь 2019 года) было вынесено 373 приговора, из которых только 31 — оправдательный. Это составляет примерно 10% от общего количества. Члены ВСК выразили обеспокоенность, что статистика может манипулятивно улучшаться за счет сделок со следствием, которые судьи часто засчитывают в «успешные кейсы».

Международная помощь: техника вместо денег?

Отдельное внимание комиссия уделила финансированию ВАКС. При общем бюджете в 509 млн грн фактически было использовано около 370 млн грн. Экономия объясняется хроническим недокомплектом: в суде свободны 23 должности судей и около 120 мест в аппарате.

В то же время депутаты подняли вопрос международной технической помощи (МТП) от проектов ЕС и USAID. «Какая разница, поставили ли вам компьютер или дали 300 тысяч гривен? Это все равно влияние», — заметили члены ВСК. Крикливенко настаивал: помощь поступает только в виде техники, тренингов и экспертизы, а закупки осуществляют сами доноры, что исключает коррупционные риски со стороны суда.

Антикоррупционная триада или тимбилдинг в Кракове

Самые громкие обвинения касались нарушения процессуальной этики. Депутаты спросили о фактах совместных заграничных командировок (в частности в Краков), где судьи ВАКС якобы проходили обучение вместе с детективами НАБУ и прокурорами САП за одним столом, но без представителей защиты.

«Это выглядит как тимбилдинг. Вы становитесь связанными лицами вне процесса. Как после этого ожидать объективности?» — спрашивали депутаты. На это руководитель аппарата ответил, что судьи выступают скорее как лекторы и эксперты для различных аудиторий, а суд не ведет персонального учета всех присутствующих на международных семинарах.

Крикливенко подчеркнул, что суд является исключительно частью судебной ветви власти, а не «приложением» к правоохранительным органам. Однако члены ВСК остались при своем мнении, и даже отсутствие уголовных дел против самих судей ВАКС иронично объяснили «общностью интересов» с НАБУ.

