Отсрочка от мобилизации, установленная решением суда: продлевается ли она автоматически

Какие правила действуют для отсрочек, установленных решением суда.

Министерство обороны разъяснило механизм продления отсрочек от мобилизации через приложение «Резерв+».

Большинство отсрочек продлеваются автоматически — без повторной подачи заявлений или обращений в центры предоставления административных услуг (ЦНАП). Актуальный статус отсрочки отображается непосредственно в приложении «Резерв+».

У большинства украинцев возникает вопрос: продлевается ли автоматически отсрочка, установленная решением суда.

Автоматическое продление не применяется к отсрочкам, предоставленным на основании судебных решений. В таких случаях необходимо повторно обратиться в ЦНАП и подать документы в соответствии с установленной процедурой.

