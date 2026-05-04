Ходатайство должно быть надлежащим: Верховный Суд отклонил телефонограмму как способ обращения в суд

Телефонное сообщение не является процессуальной формой подачи ходатайства, а его отсутствие в надлежащем виде может привести к оставлению иска без рассмотрения.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда пришел к выводу, что телефонограмма не является процессуальной формой обращения в суд и не может считаться надлежащим способом подачи заявлений или ходатайств. Таким образом, сообщение о причинах неявки, переданное по телефону, не создает для суда обязанности реагировать как на надлежащее процессуальное обращение.

В данном деле иск оставили без рассмотрения из-за неявки истцов. Заявительница настаивала, что ее представитель сообщила суду об уважительных причинах неявки по телефону. Однако Верховный Суд отметил: при отсутствии надлежащим образом поданного ходатайства такие обстоятельства не могут считаться сообщением суду в понимании процессуального закона.

ВС также подтвердил правомерность частичного возмещения расходов на правовую помощь ответчика.

Обстоятельства дела № 916/791/25

Истцы обратились в Хозяйственный суд Одесской области с требованием признать недействительным решение общего собрания садоводческого товарищества, которым их исключили из состава членов. Они указывали, что о проведении собрания уведомлены не были.

Производство по делу открыли по правилам общего искового производства. После завершения подготовительного этапа суд назначил рассмотрение дела по существу на определенную дату, о чем стороны были уведомлены надлежащим образом — непосредственно в судебном заседании под расписку.

В назначенный день истцы и их представители в суд не явились. Никаких письменных заявлений об отложении рассмотрения или о рассмотрении дела при их отсутствии в суд не поступало.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции оставил иск без рассмотрения на основании пункта 4 части первой статьи 226 Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Апелляционный суд согласился с этим выводом.

Отдельно суды рассмотрели заявление ответчика о возмещении расходов на правовую помощь и частично его удовлетворили.

В кассационной жалобе истец указывала, что ее представитель накануне судебного заседания сообщила секретарю судебного заседания по телефону о невозможности явиться в связи с участием в неотложных следственных действиях и просила отложить рассмотрение дела. По ее мнению, такое сообщение должно было быть учтено судом как надлежащее.

Заявительница также утверждала, что суды не исследовали уважительность причин неявки и безосновательно оставили иск без рассмотрения. Кроме того, она возражала против возмещения расходов на правовую помощь, ссылаясь на отсутствие надлежащего договора и доказательств понесенных расходов.

Выводы Верховного Суда

Относительно формы подачи ходатайств

Верховный Суд подчеркнул, что процессуальное законодательство определяет порядок подачи заявлений и ходатайств в суд, и такая форма, как телефонограмма, этим порядком не предусмотрена. Соответственно, ходатайство об отложении рассмотрения дела не может считаться поданным путем телефонного сообщения.

Суд отдельно обратил внимание, что в обязанности секретаря судебного заседания не входит принятие телефонограмм от участников процесса. Поэтому даже в случае такого обращения отсутствует обязанность его принимать и фиксировать как процессуальный документ.

Относительно сообщения причин неявки

Суд установил, что на момент судебного заседания никаких заявлений или ходатайств от истцов или их представителей в суд не поступало. Также отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие как сам факт телефонного сообщения, так и обстоятельства участия представителя в неотложных следственных действиях.

Верховный Суд подчеркнул: даже при условии такого сообщения оно не соответствовало бы требованиям процессуального закона. В то же время именно на стороне лежит обязанность доказать обстоятельства, на которые она ссылается.

Отдельно Суд учел, что интересы истцов представляли два адвоката, однако отсутствие возможности участия другого представителя в судебном заседании надлежащим образом не обосновано.

Относительно оснований оставления иска без рассмотрения

Верховный Суд подтвердил правильность применения судами предыдущих инстанций норм процессуального права.

Суды установили, что истцы были надлежащим образом уведомлены о дате и времени рассмотрения дела, не явились в судебное заседание и не подали заявлений о рассмотрении дела при их отсутствии или надлежащих сообщений о причинах неявки.

При таких условиях оставление иска без рассмотрения является предусмотренным процессуальным последствием и не зависит от того, признавалась ли судом явка стороны обязательной.

Относительно расходов на правовую помощь

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о наличии оснований для частичного возмещения расходов на правовую помощь.

Судами установлено, что договор о предоставлении правовой помощи заключен именно с садоводческим товариществом, а не с физическим лицом. Имеющиеся в деле акты выполненных работ, счета и платежные документы подтверждают факт оказания услуг и их оплату.

Ошибку в дате договора суды обоснованно признали технической опиской, исправленной дополнительным соглашением, которая не влияет на действительность правоотношений.

В то же время апелляционный суд уменьшил сумму расходов, учитывая, что рассмотрение дела по существу не состоялось, а также принципы разумности, соразмерности и пропорциональности.

Вывод

Верховный Суд оставил кассационные жалобы без удовлетворения и подтвердил, что телефонограмма не является надлежащей процессуальной формой подачи заявлений или ходатайств в суд. Непредставление суду информации о причинах неявки в установленном законом порядке влечет последствия, предусмотренные процессуальным законодательством, в частности оставление иска без рассмотрения.

Суд также подтвердил возможность возмещения расходов на правовую помощь при условии их надлежащего документального подтверждения, даже если отдельные неточности в документах носят технический характер.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

