От бумаги к QR-кодам: как государство цифровизирует контроль за пищевыми продуктами

еФуд обещает ликвидировать бумажные процедуры, автоматизировать выдачу разрешений через «Дію» и внедрить видеофиксацию проверок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство начинает двухлетний эксперимент по цифровизации одной из самых бюрократизированных сфер — надзора за безопасностью пищевых продуктов и защиты прав потребителей. Долгое время сфера безопасности пищевых продуктов в Украине функционировала на основе разрозненных реестров и сложных бумажных процедур, что создавало предпосылки для коррупционных рисков и затягивания административных процедур. 18 марта 2026 года правительство сделало очередной шаг в реализации государственной политики цифровизации и имплементации положений Закона Украины «О публичных электронных реестрах», приняв Постановление № 523.

Целью эксперимента является создание интегрированной экосистемы, которая объединит интересы физических лиц, бизнеса и государства через цифровые инструменты. Координатором выступает Министерство цифровой трансформации, что гарантирует интеграцию новой системы с порталом «Дія» и другими государственными ресурсами.

Создание Единой государственной электронной системы еФуд имеет целью не просто заменить бумажные бланки электронными формами, а полностью автоматизировать процессы регистрации мощностей, выдачи эксплуатационных разрешений и ветеринарных документов.

Система еФуд выходит за пределы обычного реестра

Единая государственная электронная система — это не только база данных, а интегрированный комплекс, состоящий из нескольких критических компонентов.

В частности, центральным элементом системы является еФуд — государственная электронная платформа, обеспечивающая обмен данными между Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и участниками рынка.

Кроме этого, система предусматривает электронный кабинет пользователя, через который бизнес сможет подавать заявления, декларации и получать результаты административных услуг в режиме реального времени.

В ее состав также будет входить электронная карта привлекательности регионов — аналитический модуль, позволяющий оценивать инвестиционный потенциал территорий, имеющуюся инфраструктуру и другие факторы развития отрасли.

Еще одним элементом станет мобильное приложение для инспекторов, которое будет использоваться во время проведения контрольных мероприятий и предусматривать обязательную цифровую фиксацию результатов проверок.

Изменения для бизнеса: скорость и автоматизация

Внедрение электронной системы предполагает упрощение для операторов рынка пищевых продуктов.

В частности, государственная регистрация мощностей будет осуществляться значительно быстрее — услуга будет предоставляться автоматически в день подачи заявления через электронный кабинет или мобильное приложение Дія. Каждой зарегистрированной мощности будет присваиваться уникальный QR-код.

Также предусмотрена кумулятивная регистрация транспортных средств. Вместо отдельной регистрации каждого автомобиля оператор рынка сможет подать одно заявление на все транспортные средства, которым будет присвоен общий регистрационный номер.

Кроме того, услуги Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей планируют интегрировать с сервисом е-Підприємець, что позволит предпринимателям получать ряд административных услуг в рамках единой цифровой среды.

Особое внимание уделено прозрачности государственного контроля. Во время проведения проверок инспекторы будут обязаны осуществлять фото- и видеофиксацию своих действий. Видеоматериалы будут передаваться на центральный сервер, что должно минимизировать риски манипуляций с доказательствами и повысить прозрачность контрольных процедур.

Что изменится для потребителя

Несмотря на то, что проект ориентирован прежде всего на цифровизацию взаимодействия между государством и бизнесом, конечный потребитель получит повышенный уровень защиты и прозрачности.

Одним из ключевых элементов станет публичность данных. Информация из государственных реестров будет доступна в формате открытых данных, а потребители смогут проверять легитимность эксплуатационных разрешений или регистрации мощностей с помощью QR-кодов, размещенных в документах или непосредственно в заведениях.

Также через систему еФуд планируется внедрение механизма оперативного информирования о возможных угрозах, связанных с пищевыми продуктами и кормами для животных.

Отдельно ожидается повышение уровня качества и безопасности продукции благодаря автоматизации контроля за животноводческими мощностями и цифровизации выдачи ветеринарных документов. Это должно усилить контроль за безопасностью пищевой цепочки.

Риски и ответственность

Переход к цифровой модели администрирования накладывает на бизнес дополнительные обязанности и усиливает персональную ответственность операторов рынка.

Ключевым является принцип достоверности данных. Оператор рынка несет полную ответственность за информацию, поданную в заявлении. Выявление недостоверных сведений является основанием для прекращения действия регистрации мощности.

Отдельно устанавливается обязанность актуализации информации: в течение 120 дней с момента запуска системы субъекты хозяйствования должны оцифровать и обновить свои данные в еФуд. Дальнейшие изменения — в частности, смена собственника или реорганизация — должны вноситься в течение 10 рабочих дней.

Внедряется также принцип цифровой ответственности пользователя. Компрометация электронной подписи или несвоевременное обновление контактных данных в электронном кабинете возлагает все негативные последствия на оператора рынка.

Важным изменением является то, что все административные услуги в рамках проекта предоставляются с учетом положений Закона Украины «Об административной процедуре».

Орган Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обязан обращаться в административный суд для применения мер реагирования в виде прекращения регистрации мощности, если нарушение не устранено в течение трех месяцев. Это выступает важным предохранителем от административного произвола.

Действенность эксперимента будет зависеть от технической стабильности системы и готовности бизнеса к модели самодекларирования. Тем не менее, создание единого Государственного реестра операторов рынка — это важный шаг к приближению украинской системы к европейским стандартам безопасности пищевых продуктов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.