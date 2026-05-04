С 4 мая начал действовать обновленный Перечень лекарственных средств в программе Доступные лекарства

С учетом обновления, на сегодня в Перечень входят 778 позиций.

Фото: rivneprod.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 4 мая 2026 года действует обновленный Перечень лекарственных средств для реимбурсации по ПМГ. Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

В программу добавлены оригинальные инновационные лекарственные средства, которые применяются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе для профилактики инсультов и тромбозов), сахарного диабета 2 типа и хронических заболеваний легких.

Речь идет, в частности, о препаратах Ксарелто, Прадакса, Эликвис, Форксига, Джардинс, а также лекарственных средствах на основе аторвастатина.

«Эти препараты назначаются при состояниях, которые требуют длительного лечения и контроля, поэтому возможность получать их с возмещением — это про регулярность терапии и уменьшение расходов на лечение.

И именно для оригинальных препаратов, добавленных в программу, действует новый механизм возмещения, по которому государство компенсирует фиксированную сумму за упаковку, а фактическая доплата пациента зависит от цены в аптеке. Такой подход сразу создает условия для уменьшения расходов пациентов на лечение», — заявили в НСЗ.

Как это работает

В Перечне установлена предельная розничная цена за упаковку препарата, фиксированная доля реимбурсации и доплата пациента.

В частности, для оригинальных инновационных лекарственных средств:

ЭЛИКВИС 5 мг №60 → размер реимбурсации: 578,09 грн;

ПРАДАКСА 150 мг №60 → размер реимбурсации: 718,29 грн;

ФОРКСИГА 10 мг №30 → размер реимбурсации: 834,61 грн;

ДЖАРДИНС 10 мг №30 → размер реимбурсации: 848,53 грн;

КСАРЕЛТО 15 мг №14 → размер реимбурсации: 252,16 грн;

КСАРЕЛТО 15 мг №42 → размер реимбурсации: 755,34 грн;

КСАРЕЛТО 20 мг №28 → размер реимбурсации: 509,61 грн;

КСАРЕЛТО 20 мг №100 → размер реимбурсации: 1630,94 грн.

То есть для вышеупомянутых торговых наименований фиксируется именно размер реимбурсации, а не сумма доплаты пациента, как для всех остальных лекарственных средств программы.

Окончательная сумма доплаты пациента формируется в зависимости от розничной цены препарата в аптеке на момент приобретения. То есть, чем ниже цена за упаковку в аптеке, тем ниже доплата пациента. Государство свою долю во всех случаях возмещает неизменно.

Например, для Ксарелто 20 мг №28 (МНН Ривароксабан) государство возмещает 509,61 грн. Если препарат стоит около 1019 грн, пациент доплатит 509 грн. Если же цена в аптеке ниже — 850 грн — доплата пациента уменьшится до 349,39 грн.

В то же время для действующего вещества ривароксабан в программу включен генерический аналог — Феникс. Для него стоимость в пределах Перечня полностью покрывается государством, поэтому пациент может получить препарат без доплаты.

Отдельно о Форксиге (дапаглифлозин) и Джардинсе (эмпаглифлозин): эти препараты применяются для лечения сахарного диабета 2 типа, а также могут использоваться при сердечно-сосудистых или почечных осложнениях. В то же время в программе «Доступные лекарства» они возмещаются именно при диагнозе сахарный диабет 2 типа.

Чтобы получить препарат, необходимо обратиться к врачу в зависимости от заболевания. Электронные рецепты на эти препараты могут выписывать семейные врачи, терапевты, кардиологи, эндокринологи, пульмонологи. Для этих лекарственных средств формировать отдельный план лечения в ЕСОЗ не требуется. Решение о назначении принимается врачом в рамках клинической практики и состояния пациента.

Лекарственные средства по программе можно получить в 17 348 местах отпуска по всей стране.

С учетом обновления, на сегодня в Перечень входят 778 позиций:

— 650 лекарственных средств;

— 59 препаратов инсулина;

— 34 комбинированных препарата;

— 36 медицинских изделий (тест-полоски).

Из них 284 полностью бесплатные для пациента, 494 — с частичной доплатой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.