  1. В Украине

Миллионные несовпадения в декларациях и дорогие авто: полиция проводит обыски в ТЦК по всей стране, фото

14:49, 4 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ходе обысков изъяты автомобили, мотоциклы, а также значительные суммы наличных в национальной и иностранной валюте.
Миллионные несовпадения в декларациях и дорогие авто: полиция проводит обыски в ТЦК по всей стране, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине правоохранители провели масштабные следственные действия в отношении действующих и бывших должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Как сообщили в Нацполиции, речь идет о проверке фактов незаконного обогащения и недостоверного декларирования.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В целом по всей стране проведено более 40 следственных действий. В ходе обысков изъяты автомобили, мотоциклы, а также значительные суммы наличных в национальной и иностранной валюте.

Кроме того, в течение нескольких дней правоохранители составили более 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

Зафиксированы случаи незаконного обогащения и недостоверного декларирования имущества должностными лицами на общую сумму около 92 млн грн. В частности, одним из фигурантов является начальник районного ТЦК в Одессе, который, по данным следствия, за время пребывания на должности приобрел активы более чем на 45 млн грн.

Также установлены значительные расхождения между задекларированными и фактическими доходами других должностных лиц. В частности, у помощника начальника объединенного городского ТЦК и СП разница составляет около 10 млн грн, а у бывшего офицера отделения рекрутинга другого ТЦК — 6,6 млн грн.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия, правоохранители собирают доказательную базу для уведомления о подозрении фигурантам уголовных производств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция обыск Украина ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

66 тысяч гривен за игнорирование судебных решений: почему ТЦК не обновляют данные в реестре даже после решения суда

Бездействие ТЦК: анализ судебных решений о наложении штрафов в 2026 году.

От бумаги к QR-кодам: как государство цифровизирует контроль за пищевыми продуктами

еФуд обещает ликвидировать бумажные процедуры, автоматизировать выдачу разрешений через «Дію» и внедрить видеофиксацию проверок.

Заработные платы, оправдательные приговоры и тимбилдинг в Кракове: что ВСК узнала от руководителя аппарата ВАКС

Что установила комиссия Власенко-Бужанского из объяснений Богдана Крикливенко.

Кабмин обновил правила получения кэшбэка: сколько денег украинцы заработают по новому порядку

Постановлением Кабмина установлены ставки кэшбэка и предельные сроки его начисления.

«Бусификация» vs закон: смогут ли 30 шагов Минобороны остановить силовые конфликты при мобилизации

Власть пытается цифровизировать процесс мобилизации, но пока реестры не идеальны, на улицах продолжается силовое противостояние, за которое никто не хочет брать ответственность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]