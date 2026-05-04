  1. В Україні

Мільйонні розбіжності в деклараціях і дорогі авто: поліція проводить обшуки у ТЦК по всій країні, фото

14:49, 4 травня 2026
У ході обшуків вилучено автомобілі, мотоцикли, а також значні суми готівки в національній та іноземній валюті.
В Україні правоохоронці провели масштабні слідчі дії щодо чинних і колишніх посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Як повідомили у Нацполіції, йдеться про перевірку фактів незаконного збагачення та недостовірного декларування.

Загалом по всій країні проведено понад 40 слідчих дій. У ході обшуків вилучено автомобілі, мотоцикли, а також значні суми готівки в національній та іноземній валюті.

Окрім цього, протягом кількох днів правоохоронці склали понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Зафіксовані випадки незаконного збагачення та недостовірного декларування майна посадовцями на загальну суму близько 92 млн грн. Зокрема, одним із фігурантів є начальник районного ТЦК в Одесі, який, за даними слідства, за час перебування на посаді набув активів більш ніж на 45 млн грн.

Також встановлено значні розбіжності між задекларованими та фактичними статками інших посадовців. Зокрема, у помічника начальника об’єднаного міського ТЦК та СП різниця становить близько 10 млн грн, а у колишнього офіцера відділення рекрутингу іншого ТЦК — 6,6 млн грн.

Наразі тривають подальші слідчі дії, правоохоронці збирають доказову базу для повідомлення підозр фігурантам кримінальних проваджень.

поліція обшук Україна ТЦК

