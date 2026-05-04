Миллионные несовпадения в декларациях и дорогие авто: полиция проводит обыски в ТЦК по всей стране, фото

14:49, 4 мая 2026
В Украине правоохранители провели масштабные следственные действия в отношении действующих и бывших должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Как сообщили в Нацполиции, речь идет о проверке фактов незаконного обогащения и недостоверного декларирования.

В целом по всей стране проведено более 40 следственных действий. В ходе обысков изъяты автомобили, мотоциклы, а также значительные суммы наличных в национальной и иностранной валюте.

Кроме того, в течение нескольких дней правоохранители составили более 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

Зафиксированы случаи незаконного обогащения и недостоверного декларирования имущества должностными лицами на общую сумму около 92 млн грн. В частности, одним из фигурантов является начальник районного ТЦК в Одессе, который, по данным следствия, за время пребывания на должности приобрел активы более чем на 45 млн грн.

Также установлены значительные расхождения между задекларированными и фактическими доходами других должностных лиц. В частности, у помощника начальника объединенного городского ТЦК и СП разница составляет около 10 млн грн, а у бывшего офицера отделения рекрутинга другого ТЦК — 6,6 млн грн.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия, правоохранители собирают доказательную базу для уведомления о подозрении фигурантам уголовных производств.

