  1. Фото
  2. / В Україні

Мільйонні розбіжності в деклараціях і дорогі авто: поліція проводить обшуки у ТЦК по всій країні, фото

14:49, 4 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ході обшуків вилучено автомобілі, мотоцикли, а також значні суми готівки в національній та іноземній валюті.
Мільйонні розбіжності в деклараціях і дорогі авто: поліція проводить обшуки у ТЦК по всій країні, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні правоохоронці провели масштабні слідчі дії щодо чинних і колишніх посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Як повідомили у Нацполіції, йдеться про перевірку фактів незаконного збагачення та недостовірного декларування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Загалом по всій країні проведено понад 40 слідчих дій. У ході обшуків вилучено автомобілі, мотоцикли, а також значні суми готівки в національній та іноземній валюті.

Окрім цього, протягом кількох днів правоохоронці склали понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Зафіксовані випадки незаконного збагачення та недостовірного декларування майна посадовцями на загальну суму близько 92 млн грн. Зокрема, одним із фігурантів є начальник районного ТЦК в Одесі, який, за даними слідства, за час перебування на посаді набув активів більш ніж на 45 млн грн.

Також встановлено значні розбіжності між задекларованими та фактичними статками інших посадовців. Зокрема, у помічника начальника об’єднаного міського ТЦК та СП різниця становить близько 10 млн грн, а у колишнього офіцера відділення рекрутингу іншого ТЦК — 6,6 млн грн.

Наразі тривають подальші слідчі дії, правоохоронці збирають доказову базу для повідомлення підозр фігурантам кримінальних проваджень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція обшук Україна ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Україна отримала можливість купувати вітчизняну зброю за кошти іноземних донорів

Новий урядовий механізм централізує закупівлі через Агенцію оборонних закупівель та впроваджує алгоритм погоджень із партнерами.

Договір приєднання від АРМА: 5 ризиків, які повинен знати кожен управитель

Нова модель відповідальності за управління активами АРМА перекладає всі ризики на бізнес.

Сам факт заяви про шахрайство не звільняє від боргу за операціями з ПІН-кодом — апеляційний суд

Апеляційний суд зазначив, що операції з карткою та ПІН-кодом покладають відповідальність на користувача, тому за відсутності доведеного шахрайства борг підлягає стягненню.

Комітет збереться позачергово заради законопроєкту, який істотно збільшить оклади поліцейських

Депутати вимушені терміново переглядати систему грошового забезпечення Нацполіції через відсутність мінімальних гарантій та реальної індексації доходів.

Досудове розслідування та фінансування НСРД: огляд ключових позицій ВС за березень 2026 року

ВС відповів, як правильно ідентифікувати домашнє насильство, щоб не допустити незаконного закриття справи, та коли обшук транспортного засобу в гаражі перестає бути несанкціонованим проникненням.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]