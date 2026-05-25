Найбільший штраф — 5,5 млн грн: як суди карають роботодавців за відсутність людей з інвалідністю у штаті

Майже половину санкцій роботодавцям вдається скасувати через суд, однак окремі компанії все ж отримують штрафи.

В Україні суди масово скасовують штрафи роботодавцям за недотримання нормативу працевлаштування людей з інвалідністю.

Так, від початку повномасштабної війни компаніям вдалося виграти майже половину таких справ, а загальна сума відхилених претензій уже перевищила 286 млн грн. Водночас суди все ж зобов’язали бізнес сплатити понад 109 млн грн санкцій за відсутність працівників з інвалідністю у штаті.

Від початку 2022 року українські суди винесли 1 992 рішення у справах щодо невиконання нормативу працевлаштування людей з інвалідністю, вказує Опендатабот.

Майже половина позовів Фонду — безуспішні

Статистика судових рішень фактично розділилася навпіл. У 995 справах суди підтримали Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю та зобов’язали роботодавців сплатити адміністративно-господарські санкції. Ще у 997 випадках у задоволенні позовів Фонду відмовили.

Загальна сума стягнень за такими рішеннями перевищила 109,5 млн грн. Натомість сума штрафів і пені, які компаніям вдалося оскаржити, становить майже 286,5 млн грн.

Пік судових справ припав на 2023 рік

Найбільше справ суди розглянули у 2023 році — 733. У 2024 році було винесено 559 рішень, у 2025 році — 452, а за перші місяці 2026 року — ще 85.

Рекордним став і 2023 рік за сумою присуджених санкцій — понад 35 млн грн. У 2025 році суди постановили стягнути майже 34 млн грн. У 2026 році вже присуджено до сплати 4,7 млн грн штрафів у справах, що стосуються порушень за 2025 рік.

Найбільше спорів — на Харківщині

Найбільше таких судових спорів зафіксували на Харківщині — 560 рішень, або понад 28% від усіх справ. Далі йдуть Черкаська область — 145 рішень, Київська — 144, Чернігівська — 140 та Дніпропетровська — 137.

Майже половина відмов у стягненні санкцій пов’язана з тим, що роботодавці доводили: вони створили робочі місця, подавали інформацію про вакансії та вживали необхідних заходів для працевлаштування людей з інвалідністю. Ще у 29% випадків суди встановлювали, що люди з інвалідністю вже працювали у компанії. Також підставами для відмов ставали недоведеність порушень або відсутність самого обов’язку виконувати норматив.

Найбільший штраф отримав Украерорух

Найбільший штраф суди присудили державному підприємству «Украерорух». У вересні 2022 року Київський окружний адміністративний суд зобов’язав підприємство сплатити 5,49 млн грн санкцій і пені за порушення законодавства у сфері працевлаштування осіб з інвалідністю. Апеляційний суд пізніше залишив це рішення без змін.

Водночас найбільшу суму санкцій вдалося оскаржити «Енергоатому». У червні 2025 року Донецький окружний адміністративний суд відмовив Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю у стягненні понад 213 млн грн. Суд дійшов висновку, що підприємство створювало робочі місця, звітувало про вакансії та вживало необхідних заходів для працевлаштування людей з інвалідністю, а доказів порушень Фонд не надав.

З 2026 року діють нові правила

Лише за 2025 рік понад 8 тисячам роботодавців нарахували 2,76 млрд грн штрафів через невиконання нормативу працевлаштування людей з інвалідністю.

Водночас із 1 січня 2026 року в Україні змінився механізм відповідальності за такі порушення. Замість штрафів, які раніше нараховував Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, тепер діє внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Однак судові справи щодо порушень за 2025 рік і надалі розглядають за старими правилами.

Згідно із Законом України №875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», роботодавці з кількістю працівників від 8 до 25 осіб повинні працевлаштувати щонайменше одну людину з інвалідністю. Для підприємств із понад 25 працівниками норматив становить не менше 4% середньооблікової чисельності штату.

Крім того, з 2026 року норматив розраховують поквартально, а не за підсумками року. Для закладів охорони здоров’я, реабілітаційних центрів та організацій, що займаються навчанням або доглядом за людьми з інвалідністю, встановлено окремий норматив — 2%.

