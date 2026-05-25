Майже половина батьків не знає, чи змінять школи у їхній громаді через освітню реформу: у Раді розкритикували МОН

Батькам бракує пояснень щодо того, які зміни чекають на старшу школу у громадах.

Майже 47% батьків не знають, чи формується у їхній громаді нова освітня мережа в межах реформи профільної середньої освіти. Ще понад половина опитаних заявила, що жодних громадських обговорень із цього питання не проводили. Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій за результатами соціологічного дослідження щодо ставлення батьків до реформи старшої школи.

Дослідження показало, що реформа старшої профільної школи має підтримку серед батьків, які розуміють її зміст і механізм впровадження. Такі батьки переважно позитивно оцінюють зміни та очікують, що вони дадуть дітям більше можливостей для майбутнього.

Серед головних переваг реформи батьки називали можливість для учнів зосередитися на предметах, необхідних для майбутньої професії — так відповіли 29,6% опитаних. Ще 27,1% вважають важливою перевагою більш усвідомлений вибір професійного шляху.

Водночас головною проблемою автори дослідження назвали недостатню комунікацію щодо реформи.

Так, 24,7% батьків заявили, що їм бракує інформації про те, як саме працюватиме профільна старша школа. Ще 46,9% не знають, чи формується у їхній громаді освітня мережа, а 52,6% повідомили, що громадських обговорень із цього питання взагалі не було.

У комітеті Ради заявили, що це свідчить про серйозну комунікаційну прогалину з боку Міністерства освіти і науки, адже реформа впроваджується вже вісім років. Також там розкритикували роботу органів місцевого самоврядування щодо взаємодії з батьками.

Громади мають пояснювати мешканцям, як працюватиме нова система, які можливості вона створить для дітей та як ухвалюватимуться рішення щодо освітньої мережі.

За результатами дослідження Міністерству освіти рекомендували зібрати всі роз’яснювальні матеріали та максимально поширити їх серед громад, директорів шкіл, учителів і батьків.

