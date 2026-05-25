  1. В Україні

Майже половина батьків не знає, чи змінять школи у їхній громаді через освітню реформу: у Раді розкритикували МОН

09:24, 25 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Батькам бракує пояснень щодо того, які зміни чекають на старшу школу у громадах.
Майже половина батьків не знає, чи змінять школи у їхній громаді через освітню реформу: у Раді розкритикували МОН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Майже 47% батьків не знають, чи формується у їхній громаді нова освітня мережа в межах реформи профільної середньої освіти. Ще понад половина опитаних заявила, що жодних громадських обговорень із цього питання не проводили. Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій за результатами соціологічного дослідження щодо ставлення батьків до реформи старшої школи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Дослідження показало, що реформа старшої профільної школи має підтримку серед батьків, які розуміють її зміст і механізм впровадження. Такі батьки переважно позитивно оцінюють зміни та очікують, що вони дадуть дітям більше можливостей для майбутнього.

Серед головних переваг реформи батьки називали можливість для учнів зосередитися на предметах, необхідних для майбутньої професії — так відповіли 29,6% опитаних. Ще 27,1% вважають важливою перевагою більш усвідомлений вибір професійного шляху.

Водночас головною проблемою автори дослідження назвали недостатню комунікацію щодо реформи.

Так, 24,7% батьків заявили, що їм бракує інформації про те, як саме працюватиме профільна старша школа. Ще 46,9% не знають, чи формується у їхній громаді освітня мережа, а 52,6% повідомили, що громадських обговорень із цього питання взагалі не було.

У комітеті Ради заявили, що це свідчить про серйозну комунікаційну прогалину з боку Міністерства освіти і науки, адже реформа впроваджується вже вісім років. Також там розкритикували роботу органів місцевого самоврядування щодо взаємодії з батьками.

Громади мають пояснювати мешканцям, як працюватиме нова система, які можливості вона створить для дітей та як ухвалюватимуться рішення щодо освітньої мережі.

За результатами дослідження Міністерству освіти рекомендували зібрати всі роз’яснювальні матеріали та максимально поширити їх серед громад, директорів шкіл, учителів і батьків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України Міносвіти навчання школа освіта

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Суд у Дніпрі вирішив, що AI-ідентифікація підтверджує користування каршерингом, але не доводить вину у ДТП

Суд дійшов висновку, що AI-ідентифікація користувача у сервісі каршерингу не доводить автоматично його відповідальність за пошкодження авто.

Як змусити платити аліменти на дитину, якщо батько не записаний у свідоцтві про народження

В Україні аліменти можуть стягуватися як на дитину, так і на одного з подружжя за наявності визначених законом підстав.

В Україні бізнесу і цивільним «мисливцям на дрони» будуть платити гроші нарівні з військовими

Відтепер місцеві громади зможуть фінансувати групи ППО, створені бізнесом, а їх учасники — отримувати винагороди за збиті повітряні цілі за аналогією з військовослужбовцями

400 000 українців опиняться під контролем ДПС: які ризики приховує автоматичний обмін даними про доходи з цифрових платформ

Під нові податкові правила в Україні може потрапити значно ширше коло громадян, ніж очікувалося: розмите визначення «особистих послуг» охоплює всіх, хто знаходить клієнтів через онлайн-сервіси.

Комітет Верховної Ради допустив 26 кандидатів до перевірок у межах відбору до Вищої ради правосуддя

Комітет Верховної Ради України завершив перевірку документів кандидатів на посади членів ВРП за парламентською квотою та визнав 26 із них такими, що відповідають вимогам закону.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]