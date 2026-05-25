У Києві на 5 днів змінять рух трамваїв №11, 12, 16 і 19 через ремонт колій – схема руху

Рух громадського транспорту буде скориговано на час ремонтних робіт на вулиці Кирилівській.

Із 25 до 29 травня у Києві тимчасово зміняться маршрути трамваїв №№ 11, 12, 16 і 19 у зв’язку з ремонтом трамвайних колій на вулиці Кирилівській. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Згідно з інформацією, щодня з 10:00 до 17:00, на період проведення робіт, трамваї курсуватимуть за зміненими схемами.

Маршрути №№ 11, 12, 16 прямуватимуть від вулиці Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро «Героїв Дніпра» до вулиці Семена Скляренка.

Трамвай №19 курсуватиме від Контрактової площі до зупинки «Стадіон “Спартак”».

Пасажирський маршрут №19 тимчасово проходитиме через Поділ і Куренівку: від Контрактової площі рух здійснюватиметься через вулиці Нижній Вал, Щекавицьку, Оболонську, Оленівську та Заводську, далі повз зупинки «Пивзавод», «Фармак», «Поділ бізнес-парк» і вулицею Вікентія Хвойки до стадіону «Спартак».

У зворотному напрямку маршрут залишатиметься аналогічним. Кінцевою зупинкою визначено стадіон «Спартак».

Для забезпечення перевезення пасажирів між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка на період ремонту організують тимчасовий автобусний маршрут №19-Т.

Автобус курсуватиме за маршрутом: вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка. У зворотному напрямку рух здійснюватиметься через ті самі вулиці у зворотній послідовності.

