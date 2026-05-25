Не закінчили університет через хворобу – чи зарахують період навчання для пенсії

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадали, що періоди трудової діяльності та інші періоди, які враховувалися до стажу роботи до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», тобто до 1 січня 2004 року, зараховуються до страхового стажу за правилами законодавства, яке діяло на той час.

Згідно з пунктом «д» статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення», до стажу роботи зараховуються періоди навчання за денною формою у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, крім навчання на підготовчих відділеннях закладів вищої освіти. Також до стажу можуть бути включені періоди навчання в училищах, на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, а також в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Підтвердженням періодів навчання можуть бути записи у трудовій книжці, якщо в них зазначені реквізити наказів про зарахування та відрахування або реквізити документа про освіту — номер і дата видачі диплома, свідоцтва чи іншого документа.

Крім того, для підтвердження навчання приймаються дипломи, посвідчення, свідоцтва, а також довідки та інші документи, видані на підставі архівних даних, які містять інформацію про періоди навчання.

У Пенсійному фонді зазначають, що підтвердити навчання за денною формою також можна довідкою про тривалість навчання у відповідні роки. При цьому документ повинен містити відомості про завершення повного курсу навчання або окремих його етапів. Таку норму передбачає пункт 8 Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №637 від 12 серпня 1993 року.

У відомстві уточнили, що навчальний курс вважається завершеним періодом навчання студента протягом навчального року. До цього періоду входять навчальні семестри, підсумковий контроль і канікули. Початок та завершення навчання на конкретному курсі оформлюються відповідними наказами навчального закладу.

Таким чином, якщо особа навчалася за денною формою у закладі вищої освіти до 1 січня 2004 року, навіть у разі незавершення навчання через стан здоров’я, цей період може бути зарахований до страхового стажу за наявності належних підтвердних документів.

