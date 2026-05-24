  1. В Україні

Чи треба сплачувати земельний податок, якщо підприємство тимчасово не працює

22:18, 24 травня 2026
Податковий кодекс не передбачає «паузи» для земельного податку — що це означає для бізнесу.
Колаж: SUD.UA
Юридичні особи на єдиному податку третьої групи, які фактично призупинили роботу, можуть втратити право на звільнення від земельного податку. Аналіз норм Податкового кодексу України свідчить: якщо земельна ділянка не використовується для провадження господарської діяльності, податок доведеться сплачувати на загальних підставах, навіть попри перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування.

Ми проаналізували положення Податкового кодексу України щодо сплати земельного податку юридичними особами — платниками єдиного податку третьої групи у випадку тимчасового припинення діяльності.

Хто є платником земельного податку

Відповідно до підпункту 269.1.1 пункту 269.1 статті 269 ПКУ, платниками плати за землю є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), а також землекористувачі, яким земельні ділянки державної чи комунальної власності надані на правах постійного користування.

Податковий кодекс також встановлює, що платники податків зобов’язані подавати декларації за кожний звітний період, у якому виникають об’єкти оподаткування або показники, що підлягають декларуванню. Ця норма поширюється і на суб’єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Чому «призупинення діяльності» не звільняє від податку

Законодавство не містить поняття «тимчасового припинення діяльності» юридичної особи. Фактично йдеться про ситуацію, коли підприємство перестає здійснювати заявлені види діяльності, а земельна ділянка не використовується у господарській діяльності.

Саме це має ключове значення для застосування податкової пільги. Підпункт 4 пункту 297.1 статті 297 ПКУ звільняє платників єдиного податку першої — третьої груп від нарахування, сплати та подання звітності із земельного податку лише за земельні ділянки, які використовуються для провадження господарської діяльності.

Водночас ця пільга не поширюється на діяльність із передачі землі чи нерухомості в оренду, найм, позичку або інше користування.

Коли земельний податок доведеться сплачувати

Таким чином, якщо юрособа — платник єдиного податку третьої групи тимчасово не веде діяльність і фактично не використовує земельну ділянку у господарських цілях, земельний податок сплачується на загальних підставах.

Також ПКУ визначає вичерпний перелік підстав для припинення податкового обов’язку. Серед них — ліквідація юридичної особи, втрата статусу платника податку або скасування податкового обов’язку у визначений законом спосіб. Саме по собі призупинення діяльності до таких підстав не належить.

Виняток для територій бойових дій та окупації

Для земельних ділянок, розташованих на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ територіях, діє окремий порядок. Якщо такі території включені до офіційного переліку територій бойових дій або тимчасової окупації, плата за землю, зокрема земельний податок, не нараховується та не сплачується.

податкова юридична особа ДПС податки

