Працювати після 58,5 років – які права мають працівники перед пенсією

07:54, 25 травня 2026
Йдеться про визначення віку, трудові права під час скорочення, режим роботи, відпустки та додаткові гарантії працевлаштування.
Державна служба з питань праці пояснила, кого в Україні відносять до категорії громадян похилого віку та які трудові гарантії для них передбачені законодавством.

Відповідно до норм, громадянами похилого віку визнаються особи, які досягли пенсійного віку, а також ті, кому до такого віку залишається не більш як півтора року.

Згідно з частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», починаючи з 1 січня 2018 року право на пенсію за віком мають особи за наявності необхідного страхового стажу після досягнення 60 років. Таким чином, до громадян похилого віку можуть відносити осіб віком від 58,5 років.

У Держпраці також роз’яснили порядок гарантій під час скорочення штату або чисельності працівників. У разі змін в організації виробництва та праці переважне право залишитися на роботі надається працівникам із вищою кваліфікацією та продуктивністю праці.

За рівних умов продуктивності та кваліфікації перевага надається, зокрема, працівникам, яким залишилося менше трьох років до досягнення пенсійного віку. Такі працівники мають пріоритет у збереженні робочого місця під час скорочення.

Щодо режиму роботи зазначається, що для громадян похилого віку застосовується загальна тривалість робочого часу. Водночас за їхнім проханням роботодавець може встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в такому разі здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Залучення працівників похилого віку до нічної, надурочної роботи або роботи у вихідні дні допускається лише за їхньою згодою та за умови, що це не протипоказано за станом здоров’я.

Окремо зазначено, що пенсіонери за віком мають право на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 30 календарних днів щороку, яка надається обов’язково за їхнім бажанням. Ветерани праці, які мають відповідний трудовий стаж і вийшли на пенсію, можуть використовувати щорічну відпустку у зручний для них час.

Також повідомляється, що до категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать особи, яким до настання права на пенсію за віком залишається 10 і менше років.

