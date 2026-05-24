Скільки мають провітрювати класи і дитячі кімнати: фахівці назвали мінімальний час
У закладах освіти провітрювання приміщень має тривати щонайменше 10 хвилин і завершуватися не пізніше ніж за 30 хвилин до повернення дітей або початку денного сну.
Про це нагадали фахівці Держпродспоживслужби, наголосивши, що правильна вентиляція допомагає запобігати поширенню інфекційних захворювань, а також зменшує втому та сонливість у дітей.
Тривалість провітрювання залежить від температури зовнішнього повітря, напрямку вітру та ефективності роботи опалювальної системи.
Серед основних вимог до організації провітрювання:
- не допускається провітрювання через туалетні кімнати;
- під час провітрювання необхідно уникати утворення протягів у присутності дітей;
- у теплий період року дозволяється наскрізне провітрювання, а також однобічна аерація навіть під час сну дітей за відсутності протягів;
- приміщення обов’язково потрібно провітрювати до та після денного сну.
Водночас провітрювання не повинно призводити до переохолодження приміщень. Відповідно до санітарних норм, у кожній кімнаті, де перебувають діти, мають бути встановлені кімнатні термометри для щоденного контролю температурного режиму.
За словами спеціалістів, свіже повітря залишається одним із найпростіших і водночас ефективних способів підтримки здорового середовища для дітей у закладах освіти.
