  1. В Україні
  2. / Суспільство

Скільки мають провітрювати класи і дитячі кімнати: фахівці назвали мінімальний час

22:00, 24 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Провітрювання у школах і дитсадках має тривати щонайменше 10 хвилин та проводитися без утворення протягів у присутності дітей.
Скільки мають провітрювати класи і дитячі кімнати: фахівці назвали мінімальний час
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У закладах освіти провітрювання приміщень має тривати щонайменше 10 хвилин і завершуватися не пізніше ніж за 30 хвилин до повернення дітей або початку денного сну.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це нагадали фахівці Держпродспоживслужби, наголосивши, що правильна вентиляція допомагає запобігати поширенню інфекційних захворювань, а також зменшує втому та сонливість у дітей.

Тривалість провітрювання залежить від температури зовнішнього повітря, напрямку вітру та ефективності роботи опалювальної системи.

Серед основних вимог до організації провітрювання:

  • не допускається провітрювання через туалетні кімнати;
  • під час провітрювання необхідно уникати утворення протягів у присутності дітей;
  • у теплий період року дозволяється наскрізне провітрювання, а також однобічна аерація навіть під час сну дітей за відсутності протягів;
  • приміщення обов’язково потрібно провітрювати до та після денного сну.

Водночас провітрювання не повинно призводити до переохолодження приміщень. Відповідно до санітарних норм, у кожній кімнаті, де перебувають діти, мають бути встановлені кімнатні термометри для щоденного контролю температурного режиму.

За словами спеціалістів, свіже повітря залишається одним із найпростіших і водночас ефективних способів підтримки здорового середовища для дітей у закладах освіти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Держспоживслужба Держпродспоживслужба школа

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах

Новий законопроєкт пропонує надати поліції доступ до державних реєстрів для виявлення необґрунтованих активів.

Військовий США уникнув покарання через рішення поліції  використовувати ChatGPT замість перекладача

Суд закрив справу щодо військового США про відмову від огляду на сп’яніння, визнавши, що спілкування через ChatGPT замість перекладача порушило право іноземця на захист.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Битва за антикорупційну реформу: чи виконає Верховна Рада вимоги ЄС щодо конкурсів у ДБР та реформи прокуратури

Україна стоїть перед вибором моделі антикорупційного розвитку на наступні п'ять років: на розгляді парламенту — два альтернативні проєкти Стратегії 2026–2030.

Мобілізація не врятує від кримінальної відповідальності: Верховний Суд щодо строків давності

Верховний Суд підтвердив, що проходження військової служби під час мобілізації саме по собі не є ухиленням від суду та не зупиняє перебіг строків давності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]