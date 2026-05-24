Скільки мають провітрювати класи і дитячі кімнати: фахівці назвали мінімальний час

Провітрювання у школах і дитсадках має тривати щонайменше 10 хвилин та проводитися без утворення протягів у присутності дітей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У закладах освіти провітрювання приміщень має тривати щонайменше 10 хвилин і завершуватися не пізніше ніж за 30 хвилин до повернення дітей або початку денного сну.

Про це нагадали фахівці Держпродспоживслужби, наголосивши, що правильна вентиляція допомагає запобігати поширенню інфекційних захворювань, а також зменшує втому та сонливість у дітей.

Тривалість провітрювання залежить від температури зовнішнього повітря, напрямку вітру та ефективності роботи опалювальної системи.

Серед основних вимог до організації провітрювання:

не допускається провітрювання через туалетні кімнати;

під час провітрювання необхідно уникати утворення протягів у присутності дітей;

у теплий період року дозволяється наскрізне провітрювання, а також однобічна аерація навіть під час сну дітей за відсутності протягів;

приміщення обов’язково потрібно провітрювати до та після денного сну.

Водночас провітрювання не повинно призводити до переохолодження приміщень. Відповідно до санітарних норм, у кожній кімнаті, де перебувають діти, мають бути встановлені кімнатні термометри для щоденного контролю температурного режиму.

За словами спеціалістів, свіже повітря залишається одним із найпростіших і водночас ефективних способів підтримки здорового середовища для дітей у закладах освіти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.