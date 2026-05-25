Фермерські господарства можуть не переоформлювати право постійного користування землею — Мін’юст

Як мають діяти держреєстратори під час реєстрації земель фермерських господарств.

Міністерство юстиції оприлюднило роз’яснення щодо застосування законодавства у сфері державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками фермерських господарств, у тому числі у випадках передачі таких ділянок засновникам фермерських господарств.

Фермерське господарство відповідно до Закону «Про фермерське господарство» є формою підприємницької діяльності громадян, які здійснюють виробництво, переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції на земельних ділянках, наданих їм у власність або користування.

Право постійного користування не потребує переоформлення

Пункт 6 розділу X Перехідних положень Земельного кодексу України раніше передбачав обов’язок переоформлення права постійного користування земельними ділянками на право власності або оренди. Однак Конституційний Суд України рішенням від 22 вересня 2005 року №5-рп/2005 визнав таку норму неконституційною.

У зв’язку з цим громадяни та юридичні особи, які отримали земельні ділянки у постійне користування у встановленому законом порядку, можуть продовжувати користуватися ними без обов’язкового переоформлення цього права.

Мін’юст наводить позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 29 жовтня 2025 року у справі №916/4338/24. Суд дійшов висновку, що право постійного користування земельною ділянкою, набуте законним шляхом, не припиняється навіть у разі непереоформлення такого права.

Що відбувається після створення фермерського господарства

Також наведено правову позицію Великої Палати Верховного Суду у справі №922/989/18 від 23 червня 2020 року. Суд зазначив, що після смерті засновника фермерського господарства право постійного користування земельною ділянкою не припиняється, а зберігається за фермерським господарством, до якого воно перейшло після створення юридичної особи. Таке право не входить до складу спадщини.

Крім того, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 20 березня 2019 року у справі №615/2197/15-ц вказала, що суб’єктом земельних правовідносин є саме фермерське господарство як юридична особа, а не його засновник чи керівник як фізична особа.

Після державної реєстрації фермерського господарства відбувається фактична заміна землекористувача, а права та обов’язки щодо використання земельної ділянки переходять до фермерського господарства з дня його державної реєстрації.

Які зміни внесли до порядку держреєстрації

Мін’юст нагадав про зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №1127 від 25 грудня 2015 року.

Порядок було доповнено пунктом 81-10, який передбачає, що державна реєстрація прав на земельні ділянки, надані для ведення фермерського господарства, проводиться за фермерським господарством як юридичною особою на підставі документів, виданих на ім’я засновника або члена такого господарства.

На практиці державні реєстратори не завжди враховують положення законодавства та правові висновки Верховного Суду, що призводить до порушення прав та законних інтересів фермерських господарств і їх засновників.

Вимоги щодо подання документів про передачу земельної ділянки на праві постійного користування безпосередньо фермерському господарству, а не його засновнику, є безпідставними.

Як можна оскаржити дії держреєстратора

Відповідно до процесуального законодавства висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для суб’єктів владних повноважень, які застосовують відповідні норми права у своїй діяльності.

Крім того, рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

За результатами розгляду скарг органи юстиції можуть, зокрема, скасувати рішення державного реєстратора, тимчасово блокувати або анулювати доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У Міністерстві юстиції закликали державних реєстраторів і нотаріусів забезпечити належне застосування законодавства та враховувати правові висновки Верховного Суду під час проведення реєстраційних дій і розгляду скарг у сфері державної реєстрації прав.

