Статусы «солдат резерва» и «резервист» в Резерв+ — что они означают для военнообязанных

Министерство обороны разъяснило, что означают статусы «солдат резерва» и «резервист» в приложении Резерв+, а также как происходит их отображение и влияют ли они на права военнообязанных.

В ведомстве отмечают, что статус «солдат резерва» — это запись о военно-учетной специальности человека, который состоит на учете, но не проходил военной службы. Он не влияет на право на отсрочку или ее продление.

Статус «резервист» означает, что лицо уже проходило службу, имеет военную специальность и заключило контракт на службу в резерве. Для резервистов не предусмотрены бронирование или оформление отсрочки.

Также в Минобороны напоминают, что большинство отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически — без повторной подачи заявлений или обращения в ЦНАП. Актуальный статус отображается в приложении.

