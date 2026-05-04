  1. В Украине

Правительство изменило механизм софинансирования защиты критически важной инфраструктуры в регионах

15:05, 4 мая 2026
В Украине корректируют финансирование План устойчивости и ускоряют подготовку к отопительному сезону.
В рамках подготовки к зиме в Украине ускоряют реализацию План устойчивости в регионах и общинах и меняют подход к софинансированию защиты объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, для большинства регионов уровень софинансирования сохраняется не ниже 20%. В то же время для прифронтовых и наиболее нагруженных областей его снизили.

В частности, установлены следующие параметры:

  • до 10% — для Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей;
  • до 15% — для Днепропетровской области.

Правительство учло предложения областных военных администраций и реальные возможности общин, которые направляют ресурсы на оборону, безопасность и базовые нужды населения. Также определено, что софинансирование из местных бюджетов применяется только к объектам коммунальной собственности.

Кроме того, органам местного самоуправления предоставили возможность направлять средства резервного фонда на безвозвратной основе для поддержки местного бизнеса, который участвует в выполнении Планов устойчивости.

Ожидается, что это позволит общинам быстрее переходить от планирования к реализации проектов в сферах энергетики, теплоснабжения и водоснабжения.

Общая стоимость План устойчивости составляет 278 млрд грн. По данным правительства, на первоочередные работы по защите критически важных объектов уже выделено 22,8 млрд грн.

Правительство подчеркивает необходимость сохранения темпов подготовки к отопительному сезону и своевременного выполнения План устойчивости для обеспечения работы критически важной инфраструктуры в условиях атак.

правительство Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко

