Военный подал справку об инвалидности отца и его заявление: суд отказал в иске об увольнении со службы

Эти документы не подтверждают необходимость постоянного ухода и отсутствие других лиц, которые могут его осуществлять.

Фото: Associated Press

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Достаточно ли только справки об инвалидности родственника, чтобы уволиться с военной службы во время военного положения? Хмельницкий окружной административный суд по этому делу фактически дал четкий ответ — нет. Военнослужащий, который просил увольнение в связи с необходимостью ухода за отцом с инвалидностью II группы, не смог доказать все предусмотренные законом условия.

Суд установил: для такого увольнения важна не только сама инвалидность, но и доказанная необходимость постоянного ухода, а также отсутствие других лиц, которые могут его обеспечить. Поскольку эти обстоятельства надлежащими доказательствами подтверждены не были, отказ воинской части в увольнении признан правомерным.

Обстоятельства дела № 560/11438/25

Истец — военнослужащий, призванный по мобилизации в апреле 2025 года, — обратился в суд после отказа воинской части уволить его со службы.

В качестве основания для увольнения он указал семейные обстоятельства, а именно необходимость осуществлять уход за отцом, которому установлена II группа инвалидности. По утверждению истца, других лиц, которые могли бы осуществлять такой уход, нет.

В июне 2025 года он подал рапорт об увольнении на основании подпункта «г» пункта 2 части 4 во взаимосвязи с частью 12 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». К рапорту были приложены документы о родственных связях, справка медико-социальной экспертной комиссии об инвалидности отца, а также нотариально удостоверенное заявление отца об отсутствии других лиц, которые могут осуществлять уход.

Воинская часть отказала в увольнении, указав на неполный пакет документов. В частности, не был подан акт обследования семейного положения, утвержденный территориальным центром комплектования и социальной поддержки, а также надлежащие доказательства отсутствия других членов семьи первого или второго степени родства.

Оценка суда

Суд проанализировал положения статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которая определяет основания увольнения военнослужащих во время военного положения.

Суд указал, что для увольнения по семейным обстоятельствам необходимо доказать наличие нескольких условий в совокупности: установление инвалидности I или II группы у близкого родственника, потребность такого лица в постоянном уходе, а также отсутствие других членов семьи первого или второго степени родства, которые могут осуществлять такой уход, либо наличие у них собственной потребности в уходе.

Оценивая представленные доказательства, суд пришел к выводу, что истец не подтвердил надлежащим образом отсутствие других родственников, которые могут осуществлять уход. Нотариально удостоверенное заявление отца, на которое ссылался истец, не может считаться надлежащим доказательством, поскольку нотариус удостоверяет лишь подлинность подписи, а не достоверность изложенных в документе фактов.

Суд обратил внимание, что такие обстоятельства должны подтверждаться надлежащими и допустимыми доказательствами, в частности официальными документами. В качестве примера суд указал на выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, которые могут содержать сведения о составе семьи.

Отдельно суд установил, что справка медико-социальной экспертной комиссии подтверждает лишь факт установления инвалидности II группы, но не содержит вывода о необходимости постоянного ухода. При этом, согласно подходу, сформированному в практике Верховного Суда, постоянный уход означает непрерывную помощь лицу, не способному к самообслуживанию.

Кроме того, истец не представил акт обследования семейного положения военнослужащего и не доказал, что обращался в территориальный центр комплектования и социальной поддержки либо к командованию с целью его оформления. Суд отметил, что такой акт предусмотрен ведомственными нормативными актами как один из документов, подтверждающих обстоятельства относительно наличия или отсутствия лиц, способных осуществлять уход.

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что истец не предоставил полный пакет документов, необходимый для решения вопроса об увольнении.

Вывод суда

Хмельницкий окружной административный суд признал отказ воинской части в увольнении истца правомерным и отказал в удовлетворении иска в полном объеме.

В то же время суд отметил, что военнослужащий не лишен права повторно обратиться с рапортом об увольнении в случае представления надлежащих и достаточных доказательств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.