  Суд инфо

Судью КГС ВС Максима Титова избрали представителем в Большую Палату Верховного Суда

13:18, 4 мая 2026
В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда 4 мая состоялось собрание судей. На повестке дня был вопрос об избрании представителя в Большую Палату Верховного Суда.

На должность претендовали судьи Виктор Пророк и Максим Титов.

По результатам тайного голосования в состав Большой Палаты Верховного Суда избран судья Максим Титов.

