Судью КГС ВС Максима Титова избрали представителем в Большую Палату Верховного Суда

В КГС ВС избрали представителя в Большую Палату ВС.

В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда 4 мая состоялось собрание судей. На повестке дня был вопрос об избрании представителя в Большую Палату Верховного Суда.

На должность претендовали судьи Виктор Пророк и Максим Титов.

По результатам тайного голосования в состав Большой Палаты Верховного Суда избран судья Максим Титов.

