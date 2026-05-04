Судью КГС ВС Максима Титова избрали представителем в Большую Палату Верховного Суда
13:18, 4 мая 2026
В КГС ВС избрали представителя в Большую Палату ВС.
В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда 4 мая состоялось собрание судей. На повестке дня был вопрос об избрании представителя в Большую Палату Верховного Суда.
На должность претендовали судьи Виктор Пророк и Максим Титов.
По результатам тайного голосования в состав Большой Палаты Верховного Суда избран судья Максим Титов.
