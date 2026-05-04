Зеленский после встречи с Фицо: Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать

13:56, 4 мая 2026
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Ереване встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Глава государства подчеркнул, что Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений.

«Мы обсудили сотрудничество в разных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время. Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу — договорились, что команды будут работать над графиком.

Затронули и вопрос членства Украины в Европейском Союзе. Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Спасибо за это», — сказал он.

