Зеленский после встречи с Фицо: Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Ереване встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Глава государства подчеркнул, что Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений.

«Мы обсудили сотрудничество в разных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время. Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу — договорились, что команды будут работать над графиком.

Затронули и вопрос членства Украины в Европейском Союзе. Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Спасибо за это», — сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.