  В Україні

Зеленський після зустрічі з Фіцо: Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати

13:56, 4 травня 2026
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Єревані зустрівся з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Глава держави підкреслив, що Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин.

«Ми обговорили співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Говорили про обмін візитами до Києва та Братислави – домовилися, що команди працюватимуть над графіком.

Торкнулись і питання членства України у Європейському Союзі. Важливо, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху. Дякую за це», - сказав він.

