З 4 травня почав діяти оновлений Перелік лікарських засобів у програмі Доступні ліки

З 4 травня 2026 року діє оновлений Перелік лікарських засобів для реімбурсації за ПМГ. Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

До програми додано оригінальні інноваційні лікарські засоби, які застосовуються для лікування серцево-судинних захворювань (у тому числі для профілактики інсультів і тромбозів), цукрового діабету 2 типу та хронічних захворювань легень.

Йдеться, зокрема, про препарати Ксарелто, Прадакса, Еліквіс, Форксіга, Джардінс, а також лікарські засоби на основі аторвастатину.

«Ці препарати призначаються при станах, які потребують тривалого лікування і контролю, тому можливість отримувати їх із відшкодуванням — це про регулярність терапії і зменшення витрат на лікування.

І саме для оригінальних препаратів доданих до програми діє новий механізм відшкодування, за яким держава компенсує фіксовану суму за упаковку, а фактична доплата пацієнта залежить від ціни в аптеці. Такий підхід одразу створює умови для зменшення витрат пацієнтів на лікування», - заявили у НСЗ.

Як це працює

У Переліку встановлено граничну роздрібну ціну за упаковку препарату, фіксовану частку реімбурсації та доплату пацієнта.

Зокрема, для оригінальних інноваційних лікарських засобів:

ЕЛІКВІС 5 мг №60 → розмір реімбурсації: 578,09 грн;

ПРАДАКСА 150 мг №60 → розмір реімбурсації: 718,29 грн;

ФОРКСІГА 10 мг №30 → розмір реімбурсації: 834,61 грн;

ДЖАРДІНС 10 мг №30 → розмір реімбурсації: 848,53 грн;

КСАРЕЛТО 15 мг №14 → розмір реімбурсації: 252,16 грн;

КСАРЕЛТО 15 мг №42 → розмір реімбурсації: 755,34 грн ;

КСАРЕЛТО 20 мг №28 → розмір реімбурсації: 509,61 грн;

КСАРЕЛТО 20 мг №100 → розмір реімбурсації: 1630,94 грн .

Тобто для вищезгаданих торговельних найменувань фіксується саме розмір реімбурсації, а не сума доплати пацієнта, як для всіх інших лікарських засобів програми.

Остаточна сума доплати пацієнта формується залежно від роздрібної ціни препарату в аптеці на момент придбання. Тобто, чим нижча ціна за упаковку в аптеці, тим нижча доплата пацієнта. Державна свою частку в усіх випадках відшкодовує незмінно

Наприклад, для Ксарелто 20 мг № 28 (МНН Ривароксабан) держава відшкодовує 509,61 грн. Якщо препарат коштує близько 1019 грн, пацієнт доплатить 509 грн. Якщо ж ціна в аптеці нижча — 850 грн — доплата пацієнта зменшиться до 349,39 грн.

Водночас для діючої речовини ривароксабан до програми включено генеричний аналог — Фенікс. Для нього вартість у межах Переліку повністю покривається державою, тому пацієнт може отримати препарат без доплати.

Окремо про Форксігу (дапагліфлозин) та Джардинс (емпагліфлозин): ці препарати застосовуються для лікування цукрового діабету 2 типу, а також можуть використовуватися при серцево-судинних або ниркових ускладненнях. Водночас у програмі «Доступні ліки» вони відшкодовуються саме при діагнозі цукровий діабет 2 типу.

Щоб отримати препарат, потрібно звернутися до лікаря залежно від захворювання. Електронні рецепти на ці препарати можуть виписувати сімейні лікарі, терапевти, кардіологи, ендокринологи, пульмонологи. Для цих лікарських засобів формувати окремий план лікування в ЕСОЗ не потрібно. Рішення про призначення приймається лікарем у межах клінічної практики та стану пацієнта.

Лікарські засоби за програмою можна отримати у 17 348 місцях відпуску по всій країні.

З урахуванням оновлення, на сьогодні до Переліку входят 778 позицій:

- 650 лікарських засобів;

- 59 препаратів інсуліну;

- 34 комбіновані препарати;

- 36 медичних виробів (тест-смужки).

З них 284 повністю безоплатні для пацієнта, 494 — з частковою доплатою.

