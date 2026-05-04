Клопотання має бути належним: Верховний Суд відхилив телефонограму як спосіб звернення до суду

Телефонне повідомлення не є процесуальною формою подання клопотання, а його відсутність у належному вигляді може призвести до залишення позову без розгляду.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду дійшов висновку, що телефонограма не є процесуальною формою звернення до суду і не може вважатися належним способом подання заяв чи клопотань. Відтак повідомлення про причини неявки, передане телефоном, не створює для суду обов’язку реагувати як на належне процесуальне звернення.

У цій справі позов залишили без розгляду через неявку позивачів. Скаржниця наполягала, що її представниця повідомила суд про поважні причини неявки телефоном. Однак Верховний Суд зазначив: за відсутності належно поданого клопотання такі обставини не можуть вважатися повідомленням суду у розумінні процесуального закону.

ВС також підтвердив правомірність часткового відшкодування витрат на правничу допомогу відповідача.

Обставини справи № 916/791/25

Позивачі звернулися до Господарського суду Одеської області з вимогою визнати недійсним рішення загальних зборів садівничого товариства, яким їх виключили зі складу членів. Вони зазначали, що про проведення зборів повідомлені не були.

Провадження у справі відкрили за правилами загального позовного провадження. Після завершення підготовчого етапу суд призначив розгляд справи по суті на визначену дату, про що сторони були повідомлені належним чином — безпосередньо у судовому засіданні під розпис.

У призначений день позивачі та їхні представники до суду не з’явилися. Жодних письмових заяв про відкладення розгляду або про розгляд справи за їх відсутності до суду не надходило.

За таких обставин суд першої інстанції залишив позов без розгляду на підставі пункту 4 частини першої статті 226 Господарського процесуального кодексу України. Апеляційний суд погодився з цим висновком.

Окремо суди розглянули заяву відповідача про відшкодування витрат на правничу допомогу та частково її задовольнили.

У касаційній скарзі позивачка зазначала, що її представниця напередодні судового засідання повідомила секретаря судового засідання телефоном про неможливість з’явитися через участь у невідкладних слідчих діях і просила відкласти розгляд справи. На її думку, таке повідомлення мало бути враховане судом як належне.

Скаржниця також стверджувала, що суди не дослідили поважність причин неявки та безпідставно залишили позов без розгляду. Крім того, вона заперечувала проти відшкодування витрат на правничу допомогу, посилаючись на відсутність належного договору та доказів понесених витрат.

Висновки Верховного Суду

Щодо форми подання клопотань

Верховний Суд наголосив, що процесуальне законодавство визначає порядок подання заяв і клопотань до суду, і така форма, як телефонограма, цим порядком не передбачена. Відповідно, клопотання про відкладення розгляду справи не може вважатися поданим шляхом телефонного повідомлення.

Суд окремо звернув увагу, що до обов’язків секретаря судового засідання не належить прийняття телефонограм від учасників процесу. Тому навіть у разі такого звернення відсутній обов’язок його приймати та фіксувати як процесуальний документ.

Щодо повідомлення причин неявки

Суд встановив, що на момент судового засідання жодних заяв чи клопотань від позивачів або їхніх представників до суду не надходило. Також відсутні будь-які докази, які б підтверджували як сам факт телефонного повідомлення, так і обставини участі представниці у невідкладних слідчих діях.

Верховний Суд підкреслив: навіть за умови такого повідомлення воно не відповідало б вимогам процесуального закону. Водночас саме на стороні лежить обов’язок довести обставини, на які вона посилається.

Окремо Суд врахував, що інтереси позивачів представляли два адвокати, однак відсутність можливості участі іншого представника у судовому засіданні належним чином не обґрунтована.

Щодо підстав залишення позову без розгляду

Верховний Суд підтвердив правильність застосування судами попередніх інстанцій норм процесуального права.

Суди встановили, що позивачі були належним чином повідомлені про дату і час розгляду справи, не з’явилися у судове засідання та не подали заяв про розгляд справи за їх відсутності або належних повідомлень про причини неявки.

За таких умов залишення позову без розгляду є передбаченим процесуальним наслідком і не залежить від того, чи визнавалася судом явка сторони обов’язковою.

Щодо витрат на правничу допомогу

Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про наявність підстав для часткового відшкодування витрат на правничу допомогу.

Судами встановлено, що договір про надання правової допомоги укладено саме із садівничим товариством, а не з фізичною особою. Наявні у справі акти виконаних робіт, рахунки та платіжні документи підтверджують факт надання послуг і їх оплату.

Помилку в даті договору суди обґрунтовано визнали технічною опискою, виправленою додатковою угодою, яка не впливає на дійсність правовідносин.

Водночас апеляційний суд зменшив суму витрат, врахувавши, що розгляд справи по суті не відбувся, а також принципи розумності, співмірності та пропорційності.

Висновок

Верховний Суд залишив касаційні скарги без задоволення та підтвердив, що телефонограма не є належною процесуальною формою подання заяв чи клопотань до суду. Неповідомлення суду про причини неявки у встановленому законом порядку тягне наслідки, передбачені процесуальним законодавством, зокрема залишення позову без розгляду.

Суд також підтвердив можливість відшкодування витрат на правничу допомогу за умови їх належного документального підтвердження, навіть якщо окремі неточності у документах мають технічний характер.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

