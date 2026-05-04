Від паперу до QR-кодів: як держава цифровізує контроль за харчовими продуктами

еФуд обіцяє ліквідувати паперові процедури, автоматизувати видачу дозволів через «Дію» та впровадити відеофіксацію перевірок

Уряд розпочинає дворічний експеримент із цифровізації однієї з найбільш бюрократизованих сфер — нагляду за безпечністю харчових продуктів та захисту прав споживачів. Тривалий час сфера безпечності харчових продуктів в Україні функціонувала на основі розрізнених реєстрів та складних паперових процедур, що створювало передумови для корупційних ризиків і затягування адміністративних процедур. 18 березня 2026 року уряд зробив черговий крок у реалізації державної політики цифровізації та імплементації положень Закону України «Про публічні електронні реєстри», прийнявши Постанову № 523.

Метою експерименту є створення інтегрованої екосистеми, яка об’єднає інтереси фізичних осіб, бізнесу та держави через цифрові інструменти. Координатором виступає Міністерство цифрової трансформації, що гарантує інтеграцію нової системи з порталом «Дія» та іншими державними ресурсами.

Створення Єдиної державної електронної системи еФуд має на меті не просто замінити паперові бланки на електронні форми, а повністю автоматизувати процеси реєстрації потужностей, видачі експлуатаційних дозволів та ветеринарних документів.

Система еФуд виходить за межі звичайного реєстру

Єдина державна електронна система — це не лише база даних, а інтегрований комплекс, що складається з декількох критичних компонентів.

Зокрема, центральним елементом системи є еФуд — державна електронна платформа, що забезпечує обмін даними між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та учасниками ринку.

Окрім цього, система передбачає електронний кабінет користувача, через який бізнес зможе подавати заяви, декларації та отримувати результати адміністративних послуг у режимі реального часу.

До її складу також входитиме електронна карта привабливості регіонів — аналітичний модуль, що дозволятиме оцінювати інвестиційний потенціал територій, наявну інфраструктуру та інші фактори розвитку галузі.

Ще одним елементом стане мобільний додаток для інспекторів, який використовуватиметься під час проведення контрольних заходів та передбачатиме обов’язкову цифрову фіксацію результатів перевірок.

Зміни для бізнесу: швидкість та автоматизація

Запровадження електронної системи передбачає спрощення для операторів ринку харчових продуктів.

Зокрема, державна реєстрація потужностей здійснюватиметься значно швидше — послуга надаватиметься автоматично в день подання заяви через електронний кабінет або мобільний застосунок Дія. Кожній зареєстрованій потужності присвоюватиметься унікальний QR-код.

Також передбачено кумулятивну реєстрацію транспортних засобів. Замість окремої реєстрації кожного автомобіля оператор ринку зможе подати одну заяву на всі транспортні засоби, яким буде присвоєно спільний реєстраційний номер.

Крім того, послуги Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планують інтегрувати з сервісом е-Підприємець, що дозволить підприємцям отримувати низку адміністративних послуг у межах єдиного цифрового середовища.

Окрему увагу приділено прозорості державного контролю. Під час проведення перевірок інспектори будуть зобов’язані здійснювати фото- та відеофіксацію своїх дій. Відеоматеріали передаватимуться на центральний сервер, що має мінімізувати ризики маніпуляцій із доказами та підвищити прозорість контрольних процедур.

Що зміниться для споживача

Попри те, що проєкт орієнтований передусім на цифровізацію взаємодії між державою та бізнесом, кінцевий споживач отримає підвищений рівень захисту та прозорості.

Одним із ключових елементів стане публічність даних. Інформація з державних реєстрів буде доступна у форматі відкритих даних, а споживачі зможуть перевіряти легітимність експлуатаційних дозволів або реєстрації потужностей за допомогою QR-кодів, розміщених у документах або безпосередньо в закладах.

Також через систему еФуд планується впровадження механізму оперативного інформування про можливі загрози, пов’язані з харчовими продуктами та кормами для тварин.

Окремо очікується підвищення рівня якості та безпечності продукції завдяки автоматизації контролю за тваринницькими потужностями та цифровізації видачі ветеринарних документів. Це має посилити контроль за безпечністю харчового ланцюга.

Ризики та відповідальність

Перехід до цифрової моделі адміністрування накладає на бізнес додаткові обов’язки та посилює персональну відповідальність операторів ринку.

Ключовим є принцип достовірності даних. Оператор ринку несе повну відповідальність за інформацію, подану в заяві. Виявлення недостовірних відомостей є підставою для припинення дії реєстрації потужності.

Окремо встановлюється обов’язок актуалізації інформації: протягом 120 днів з моменту запуску системи суб’єкти господарювання повинні оцифрувати та оновити свої дані в еФуд. Подальші зміни — зокрема зміна власника або реорганізація — мають вноситися протягом 10 робочих днів.

Впроваджується також принцип цифрової відповідальності користувача. Компрометація електронного підпису або несвоєчасне оновлення контактних даних в електронному кабінеті покладає всі негативні наслідки на оператора ринку.

Важливою зміною є те, що всі адміністративні послуги в межах проєкту надаються з урахуванням положень Закону України «Про адміністративну процедуру».

Орган Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зобов’язаний звертатися до адміністративного суду для застосування заходів реагування у вигляді припинення реєстрації потужності, якщо порушення не усунуто протягом трьох місяців. Це виступає важливим запобіжником від адміністративного свавілля.

Дієвість експерименту залежатиме від технічної стабільності системи та готовності бізнесу до моделі самодекларування. Проте, створення єдиного Державного реєстру операторів ринку це важливий крок до наближення української системи до європейських стандартів безпечності харчових продуктів.

