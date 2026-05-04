Фінансування дронів і нова безпекова угода з ЄС: про що говорили Зеленський та фон дер Ляєн

Володимир Зеленський взяв участь у Вашингтонському форматі на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої сторони обговорили подальшу підтримку України з боку Євросоюзу.

За словами глави держави, ключовою темою стала реалізація європейського пакета допомоги, зокрема графік надходження першого траншу, який планують спрямувати на спільне виробництво дронів.

Окрему увагу співрозмовники приділили ініціативі так званого Drone Deal між Україною та ЄС. Йдеться про розширення безпекової співпраці. Зокрема, Президент повідомляє про план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру

Зеленський зазначив, що доручив опрацювати відповідні кроки начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову, секретарю РНБО Рустему Умєрову, а також дипломатичній команді Офісу Президента.

