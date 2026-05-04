  1. В Україні

Зміна адреси військовозобов’язаного – коли треба йти до ТЦК перед реєстрацією

12:05, 4 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Процедура залежить від того, чи змінюється центр комплектування.
Зміна адреси військовозобов’язаного – коли треба йти до ТЦК перед реєстрацією
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр надання адміністративних послуг Берегівської міської ради роз’яснив порядок зміни зареєстрованого місця проживання для військовозобов’язаних. Процедура відрізняється залежно від того, чи змінюється ТЦК та СП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У разі, якщо нова адреса належить до зони обслуговування іншого ТЦК та СП, необхідно спочатку звернутися до відповідного центру за новим місцем проживання для взяття на військовий облік. Після цього слід отримати відмітку у паперовому військово-обліковому документі або внести відповідну інформацію до електронного документа. Далі потрібно звернутися до ЦНАП для реєстрації місця проживання та подати військово-обліковий документ як підтвердження перебування на обліку за новим місцем. Такий порядок визначено пунктом 54 Порядку №1487 та додатком 16 до нього.

Якщо ж нова адреса знаходиться в межах зони обслуговування того самого ТЦК та СП, особа може одразу звернутися до ЦНАП для реєстрації місця проживання. При цьому необхідно подати військово-обліковий документ, що підтверджує перебування на обліку, а також повідомити ТЦК та СП про зміну адреси у семиденний строк — через застосунок «Резерв+», ЦНАП або безпосередньо в центрі комплектування. Це передбачено пунктами 23 та 54 Порядку №1487.

У ЦНАП наголошують, що для зміни місця реєстрації чоловіків віком від 18 до 60 років обов’язковим є наявність військово-облікового документа. Якщо зміна реєстрації передбачає зміну ТЦК та СП, спершу потрібно стати на облік за новим місцем проживання — без цього реєстрацію не проведуть.

Водночас дозвіл ТЦК та СП на зміну місця проживання більше не потрібен, однак обов’язок стати на облік зберігається. Звертатися до попереднього ТЦК та СП для зняття з обліку не потрібно — це відбувається автоматично після взяття на облік за новим місцем проживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЦНАП ТЦК військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Заробітні плати, виправдувальні вироки та тимбілдинг в Кракові: що ТСК дізналася від керівника апарату ВАКС

Що встановила комісія Власенка-Бужанського із пояснень Богдана Крикливенка.

Кабмін оновив правила отримання кешбеку: скільки грошей українці зароблять за новим порядком

Постановою Кабміну встановлені ставки кешбеку та граничні терміни його нарахування.

«Бусифікація» vs закон: чи зможуть 30 кроків Міноборони зупинити силові конфлікти під час мобілізації

Влада намагається цифровізувати процес мобілізації, але поки реєстри не ідеальні, на вулицях триває силове протистояння, за яке ніхто не хоче брати відповідальність.

У Раді вказують на ризики вибіркового підходу у законопроєкті про довічні пенсії військовим по інвалідності

Пенсії військовим перепишуть але експерти вказали на слабкі місця законопроєкту.

Психолог оцінив моральну шкоду від агресії РФ у 140 млн грн: ВС наголосив, що розмір визначає суд

ВС підтвердив, що компенсація моральної шкоди від РФ має відповідати принципам розумності, справедливості та співмірності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]