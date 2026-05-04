Зміна адреси військовозобов’язаного – коли треба йти до ТЦК перед реєстрацією

Центр надання адміністративних послуг Берегівської міської ради роз’яснив порядок зміни зареєстрованого місця проживання для військовозобов’язаних. Процедура відрізняється залежно від того, чи змінюється ТЦК та СП.

У разі, якщо нова адреса належить до зони обслуговування іншого ТЦК та СП, необхідно спочатку звернутися до відповідного центру за новим місцем проживання для взяття на військовий облік. Після цього слід отримати відмітку у паперовому військово-обліковому документі або внести відповідну інформацію до електронного документа. Далі потрібно звернутися до ЦНАП для реєстрації місця проживання та подати військово-обліковий документ як підтвердження перебування на обліку за новим місцем. Такий порядок визначено пунктом 54 Порядку №1487 та додатком 16 до нього.

Якщо ж нова адреса знаходиться в межах зони обслуговування того самого ТЦК та СП, особа може одразу звернутися до ЦНАП для реєстрації місця проживання. При цьому необхідно подати військово-обліковий документ, що підтверджує перебування на обліку, а також повідомити ТЦК та СП про зміну адреси у семиденний строк — через застосунок «Резерв+», ЦНАП або безпосередньо в центрі комплектування. Це передбачено пунктами 23 та 54 Порядку №1487.

У ЦНАП наголошують, що для зміни місця реєстрації чоловіків віком від 18 до 60 років обов’язковим є наявність військово-облікового документа. Якщо зміна реєстрації передбачає зміну ТЦК та СП, спершу потрібно стати на облік за новим місцем проживання — без цього реєстрацію не проведуть.

Водночас дозвіл ТЦК та СП на зміну місця проживання більше не потрібен, однак обов’язок стати на облік зберігається. Звертатися до попереднього ТЦК та СП для зняття з обліку не потрібно — це відбувається автоматично після взяття на облік за новим місцем проживання.

