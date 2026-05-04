  1. В Україні

Відстрочка від мобілізації, встановлена рішенням суду: чи продовжується вона автоматично

12:59, 4 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Які правила діють для відстрочок, встановлених рішенням суду.
Відстрочка від мобілізації, встановлена рішенням суду: чи продовжується вона автоматично
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони роз’яснило механізм продовження відстрочок від мобілізації через застосунок «Резерв+».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Більшість відстрочок продовжуються автоматично — без повторного подання заяв чи звернень до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Актуальний статус відстрочки відображається безпосередньо у застосунку «Резерв+».

У більшості українців виникає питання: чи продовжується автоматично відстрочка, встановлена рішенням суду.

Автоматичне продовження не застосовується до відстрочок, наданих на підставі судових рішень. У таких випадках необхідно повторно звернутися до ЦНАП і подати документи відповідно до встановленої процедури.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд рішення суду оборона міноборони мобілізація відстрочка військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

Від паперу до QR-кодів: як держава цифровізує контроль за харчовими продуктами

еФуд обіцяє ліквідувати паперові процедури, автоматизувати видачу дозволів через «Дію» та впровадити відеофіксацію перевірок

Заробітні плати, виправдувальні вироки та тимбілдинг в Кракові: що ТСК дізналася від керівника апарату ВАКС

Що встановила комісія Власенка-Бужанського із пояснень Богдана Крикливенка.

Кабмін оновив правила отримання кешбеку: скільки грошей українці зароблять за новим порядком

Постановою Кабміну встановлені ставки кешбеку та граничні терміни його нарахування.

«Бусифікація» vs закон: чи зможуть 30 кроків Міноборони зупинити силові конфлікти під час мобілізації

Влада намагається цифровізувати процес мобілізації, але поки реєстри не ідеальні, на вулицях триває силове протистояння, за яке ніхто не хоче брати відповідальність.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]