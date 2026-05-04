Відстрочка від мобілізації, встановлена рішенням суду: чи продовжується вона автоматично

Які правила діють для відстрочок, встановлених рішенням суду.

Міністерство оборони роз’яснило механізм продовження відстрочок від мобілізації через застосунок «Резерв+».

Більшість відстрочок продовжуються автоматично — без повторного подання заяв чи звернень до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Актуальний статус відстрочки відображається безпосередньо у застосунку «Резерв+».

У більшості українців виникає питання: чи продовжується автоматично відстрочка, встановлена рішенням суду.

Автоматичне продовження не застосовується до відстрочок, наданих на підставі судових рішень. У таких випадках необхідно повторно звернутися до ЦНАП і подати документи відповідно до встановленої процедури.

