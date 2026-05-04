В Іспанії під час спеки штрафуватимуть кафе та ресторани за роботу терас

Заклади змушені будуть припиняти роботу на відкритому повітрі під час спеки 40°C.

В Іспанії бари, кафе та ресторани будуть зобов’язані припиняти обслуговування на відкритих терасах під час періодів екстремальної спеки. Таке правило запроваджують для захисту працівників готельно-ресторанного бізнесу. Про це повідомляє Independent.

Відповідну поправку до Національної трудової угоди в секторі гостинності (ALEH) підписали 13 квітня. Документ передбачає врахування кліматичних умов як фактора організації роботи.

Зміни погодили профспілки FeSMC-UGT та CCOO Servicios разом із асоціаціями роботодавців Hostelería de España та CEHAT.

Згідно з новими правилами, закриття відкритих терас запроваджуватиметься у випадках, коли Державне метеорологічне агентство Іспанії (AEMET) оголошує помаранчевий або червоний рівень небезпеки через спеку.

Обмеження спрямовані на захист працівників в умовах дедалі вищих температур. У південних регіонах країни в липні та серпні температура може сягати 40°C.

Згідно з положенням, закриті приміщення залишатимуться відкритими, а підприємствам, які порушують правила, загрожують штрафи за порушення законів про охорону здоров'я та безпеку праці на суму понад 50 000 євро (43 000 фунтів стерлінгів)

