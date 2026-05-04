Військовий подав довідку про інвалідність батька і його заяву: суд відмовив у позові про звільнення зі служби

Чи достатньо лише довідки про інвалідність родича, щоб звільнитися з військової служби під час воєнного стану? Хмельницький окружний адміністративний суд у цій справі фактично дав чітку відповідь — ні. Військовослужбовець, який просив звільнення через необхідність догляду за батьком з інвалідністю ІІ групи, не зміг довести всі передбачені законом умови.

Суд встановив: для такого звільнення важлива не лише наявність інвалідності, а й доведена потреба у постійному догляді та відсутність інших осіб, які можуть його забезпечити. Оскільки ці обставини належними доказами підтверджені не були, відмову військової частини у звільненні визнано правомірною.

Обставини справи № 560/11438/25

Позивач — військовослужбовець, призваний за мобілізацією у квітні 2025 року, — звернувся до суду після відмови військової частини звільнити його зі служби.

Підставою для звільнення він зазначав сімейні обставини, а саме необхідність здійснювати догляд за батьком, якому встановлено ІІ групу інвалідності. За твердженням позивача, інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд, немає.

У червні 2025 року він подав рапорт про звільнення на підставі підпункту «г» пункту 2 частини 4 у взаємозв’язку з частиною 12 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». До рапорту додано документи про родинні зв’язки, довідку медико-соціальної експертної комісії про інвалідність батька, а також нотаріально засвідчену заяву батька про відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд.

Військова частина відмовила у звільненні, вказавши на неповний пакет документів. Зокрема, не було подано акту обстеження сімейного стану, затвердженого територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, а також належних доказів відсутності інших членів сім’ї першого чи другого ступеня споріднення.

Оцінка суду

Суд проаналізував положення статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», яка визначає підстави звільнення військовослужбовців під час воєнного стану.

Суд зазначив, що для звільнення за сімейними обставинами необхідно довести наявність кількох умов у сукупності: встановлення інвалідності І або ІІ групи у близького родича, потребу цієї особи у постійному догляді, а також відсутність інших членів сім’ї першого чи другого ступеня споріднення, які можуть здійснювати такий догляд, або наявність у них власної потреби у догляді.

Оцінюючи подані докази, суд дійшов висновку, що позивач не підтвердив належним чином відсутність інших родичів, які можуть здійснювати догляд. Нотаріально засвідчена заява батька, на яку посилався позивач, не може вважатися належним доказом, оскільки нотаріус засвідчує лише справжність підпису, а не достовірність викладених у документі фактів.

Суд звернув увагу, що такі обставини мають підтверджуватися належними та допустимими доказами, зокрема офіційними документами. Як приклад суд навів витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які можуть містити інформацію про склад сім’ї.

Окремо суд встановив, що довідка медико-соціальної експертної комісії підтверджує лише факт встановлення інвалідності ІІ групи, але не містить висновку про потребу у постійному догляді. При цьому, за підходом, сформованим у практиці Верховного Суду, постійний догляд означає безперервну допомогу особі, яка не здатна до самообслуговування.

Крім того, позивач не подав акту обстеження сімейного стану військовослужбовця та не довів, що звертався до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або командування з метою його оформлення. Суд зазначив, що такий акт передбачений відомчими нормативними актами як один із документів, який підтверджує обставини щодо наявності або відсутності осіб, здатних здійснювати догляд.

З огляду на це суд дійшов висновку, що позивач не надав повного пакету документів, необхідного для вирішення питання про звільнення.

Висновок суду

Хмельницький окружний адміністративний суд визнав відмову військової частини у звільненні позивача правомірною та відмовив у задоволенні позову в повному обсязі.

Водночас суд зауважив, що військовослужбовець не позбавлений права повторно звернутися з рапортом про звільнення у разі подання належних і достатніх доказів.

