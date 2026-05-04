  1. В Україні

Уряд змінив механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури в регіонах

15:05, 4 травня 2026
В Україні коригують фінансування Планів стійкості та прискорюють підготовку до опалювального сезону.
У межах підготовки до зими в Україні пришвидшують реалізацію Планів стійкості в регіонах і громадах та змінюють підхід до співфінансування захисту об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, для більшості регіонів рівень співфінансування зберігається не нижче 20%. Водночас для прифронтових і найбільш навантажених областей його знижено.

Зокрема, встановлено такі параметри:

  • до 10% — для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей;
  • до 15% — для Дніпропетровської області.

Уряд врахував пропозиції обласних військових адміністрацій та реальні можливості громад, які спрямовують ресурси на оборону, безпеку та базові потреби населення. Також визначено, що співфінансування з місцевих бюджетів застосовується лише до об’єктів комунальної власності.

Крім того, органам місцевого самоврядування надали можливість спрямовувати кошти резервного фонду на безповоротній основі для підтримки місцевого бізнесу, який бере участь у виконанні Планів стійкості.

Очікується, що це дозволить громадам швидше переходити від планування до реалізації проєктів у сферах енергетики, теплопостачання та водопостачання.

Загальна вартість Планів стійкості становить 278 млрд грн. За даними уряду, вже спрямовано 22,8 млрд грн на першочергові роботи із захисту критичних об’єктів.

Уряд наголошує на необхідності збереження темпів підготовки до опалювального сезону та своєчасного виконання Планів стійкості для забезпечення роботи критичної інфраструктури в умовах атак.

уряд Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

