Статуси «солдат резерву» і «резервіст» у Резерв+ — що вони означають для військовозобов’язаних

Як формуються ці статуси та чи впливають вони на відстрочку.

Міністерство оборони роз’яснило, що означають статуси «солдат резерву» та «резервіст» у застосунку Резерв+, а також як відбувається їх відображення і чи впливають вони на права військовозобов’язаних.

У відомстві зазначають, що статус «солдат резерву» — це запис про військово-облікову спеціальність людини, яка перебуває на обліку, але не проходила військової служби. Він не впливає на право на відстрочку або її продовження.

Статус «резервіст» означає, що особа вже проходила службу, має військову спеціальність і уклала контракт на службу в резерві. Для резервістів не передбачено бронювання чи оформлення відстрочки.

Також у Міноборони нагадують, що більшість відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично — без повторного подання заяв або звернення до ЦНАП. Актуальний статус відображається у застосунку.

