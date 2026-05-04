Чоловік звернувся до поліції через пограбування, а заодно отримав штраф від ТЦК за відмову від ВЛК – обставини справи

15:59, 4 травня 2026
Дзержинський районний суд Харкова відмовив у скасуванні штрафу за відмову від проходження ВЛК у РТЦК.
Дзержинський районний суд міста Харкова відмовив у задоволенні адміністративного позову про визнання протиправною та скасування постанови територіального центру комплектування та соціальної підтримки про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Обставини справи № 638/4912/25

Згідно з матеріалами справи, 7 березня 2025 року позивача, який перебував у Харківському районному управлінні поліції №3 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження порушеного щодо пограбування його квартири та підроблення документів з метою її привласнення, затримали та доставили до ТЦК. 8 березня 2025 року оператором мобілізаційного відділу РТЦК було складено протокол №625 про адміністративне правопорушення, а тимчасово виконуючим обов’язки начальника РТЦК — постанову №626, якою позивача притягнуто до відповідальності за частиною 3 статті 210-1 КУпАП та накладено штраф у розмірі 25 500 гривень.

Підставою для притягнення до відповідальності стало те, що під час перевірки документів позивачу було запропоновано пройти військово-лікарську комісію для визначення ступеня придатності до військової служби, проте він відмовився від проходження ВЛК.

Позивач оскаржив постанову, стверджуючи, що є обмежено придатним, вже надавав відповідні документи до ТЦК у 2022 році, має право пройти ВЛК у самостійно обраному закладі охорони здоров’я до 5 червня 2025 року, а від проходження комісії не відмовлявся. Він також вказував на порушення форми постанови, відсутність повноважень у особи, яка її підписала (ТВО начальника), та відсутність доказів.

Суд, дослідивши матеріали справи, відзив відповідача та відповідь позивача на відзив, дійшов висновку про відмову в задоволенні позовних вимог.

Суд встановив, що на дату вчинення правопорушення (8 березня 2025 року) в Україні діяв особливий період у зв’язку з введенням воєнного стану. Відповідно до законодавства, громадяни України зобов’язані виконувати обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема з’являтися за викликом до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Суд вказав, що чинне законодавство не передбачає можливості правомірної відмови від виконання обов’язку з’явитися за викликом та пройти військово-лікарську комісію. Суб’єктивна оцінка позивачем підстав виклику не має правового значення. Відмова від проходження ВЛК, визнана самим позивачем, містить склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 210-1 КУпАП.

Суд визнав, що постанова винесена уповноваженою посадовою особою, кваліфікація дій позивача є обґрунтованою, а накладене стягнення відповідає санкції статті. Підстав для скасування постанови або закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення суд не встановив.

Рішення суду

У задоволенні позову про визнання протиправною та скасування постанови №626 від 8 березня 2025 року — відмовити.

Рішення може бути оскаржено до Другого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня його проголошення (або з дня складення повного тексту рішення).

поліція розшук Харків штраф ТЦК мобілізація ВЛК



