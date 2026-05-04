  1. У світі

Bitcoin перевищив $80 тисяч уперше за понад три місяці на тлі зростання азійських ринків

16:53, 4 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вартість біткоїна піднялася більш ніж на 2% і перевищила позначку $80 000, що стало найвищим рівнем із січня.
Bitcoin перевищив $80 тисяч уперше за понад три місяці на тлі зростання азійських ринків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головна криптовалюта світу Bitcoin вперше більш ніж за три місяці піднялася вище позначки $80 тисяч на фоні зростання фондових ринків Азії. Про це повідомляє Bloomberg.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У понеділок, 4 травня, вартість біткоїна зросла на 2,1% і досягла 80 594 доларів. Це найвищий рівень із 31 січня.

Разом із Bitcoin зростання продемонстрували й інші криптовалюти, зокрема Ether.

У жовтні 2025 року біткоїн оновив історичний максимум, перевищивши 126 000 доларів. Після цього у лютому його вартість почала знижуватися і протягом кількох місяців опускалася приблизно до 60 000 доларів.

Відтоді криптовалюта поступово відновлювала позиції, зокрема завдяки зростанню інституційного попиту.

Співзасновниця компанії Orbit Markets Керолайн Морон вважає, що подолання рівня $80 000 може забезпечити подальший позитивний рух на ринку криптоактивів і додати імпульсу цьому класу активів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

криптовалюта ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Резерв+ і неіснуюча ВЛК — апеляція змусила ТЦК не лише виправити дані, а й повідомити поліцію

Суд встановив відсутність належних підстав для внесення до «Оберіг» відомостей про порушення військового обліку та результати ВЛК і визнав ці записи незаконними.

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

Від паперу до QR-кодів: як держава цифровізує контроль за харчовими продуктами

еФуд обіцяє ліквідувати паперові процедури, автоматизувати видачу дозволів через «Дію» та впровадити відеофіксацію перевірок

Заробітні плати, виправдувальні вироки та тимбілдинг в Кракові: що ТСК дізналася від керівника апарату ВАКС

Що встановила комісія Власенка-Бужанського із пояснень Богдана Крикливенка.

Кабмін оновив правила отримання кешбеку: скільки грошей українці зароблять за новим порядком

Постановою Кабміну встановлені ставки кешбеку та граничні терміни його нарахування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]