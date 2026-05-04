Bitcoin перевищив $80 тисяч уперше за понад три місяці на тлі зростання азійських ринків

Головна криптовалюта світу Bitcoin вперше більш ніж за три місяці піднялася вище позначки $80 тисяч на фоні зростання фондових ринків Азії. Про це повідомляє Bloomberg.

У понеділок, 4 травня, вартість біткоїна зросла на 2,1% і досягла 80 594 доларів. Це найвищий рівень із 31 січня.

Разом із Bitcoin зростання продемонстрували й інші криптовалюти, зокрема Ether.

У жовтні 2025 року біткоїн оновив історичний максимум, перевищивши 126 000 доларів. Після цього у лютому його вартість почала знижуватися і протягом кількох місяців опускалася приблизно до 60 000 доларів.

Відтоді криптовалюта поступово відновлювала позиції, зокрема завдяки зростанню інституційного попиту.

Співзасновниця компанії Orbit Markets Керолайн Морон вважає, що подолання рівня $80 000 може забезпечити подальший позитивний рух на ринку криптоактивів і додати імпульсу цьому класу активів.

