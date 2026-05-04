Україна хоче відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу в ЄС протягом 2 місяців, – Зеленський

17:41, 4 травня 2026
Володимир Зеленський підкреслив, що Україна повністю готова.
Україна сподівається розпочати переговори щодо всіх шести напрямків вступу до Європейського Союзу протягом двох місяців. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Єревані.

«Із президентом Європейської ради Антоніу Коштою обговорили нашу євроінтеграцію. Розраховуємо на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж цього і наступного місяців. Технічно Україна повністю готова», – заявив Зеленський.

Також Президент подякував очільнику Євроради за підтримку і за особисті зусилля в розблокуванні фінансового пакету підтримки України на 90 мільярдів євро.

«Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше і допомогли Україні підготуватися до зими», – додав Зеленський.

