Україна хоче відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу в ЄС протягом 2 місяців, – Зеленський
Україна сподівається розпочати переговори щодо всіх шести напрямків вступу до Європейського Союзу протягом двох місяців. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Єревані.
«Із президентом Європейської ради Антоніу Коштою обговорили нашу євроінтеграцію. Розраховуємо на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж цього і наступного місяців. Технічно Україна повністю готова», – заявив Зеленський.
Також Президент подякував очільнику Євроради за підтримку і за особисті зусилля в розблокуванні фінансового пакету підтримки України на 90 мільярдів євро.
«Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше і допомогли Україні підготуватися до зими», – додав Зеленський.
