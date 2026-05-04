Безкоштовне житло для українців в Ірландії можуть скасувати вже восени

Уряд має намір поступово завершити програму розміщення в готелях і скоротити виплати приймаючим родинам.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тисячі українських біженців в Ірландії можуть залишитися без безкоштовного житла вже цієї осені. Уряд готує поетапне скасування програми розміщення українців у готелях та інших об’єктах нерухомості. Про це повідомляє The Sunday Times.

За словами міністра імміграції Ірландії Колма Брофі, процес планують розпочати у серпні. Він триватиме близько шести місяців і не буде миттєвим.

Приблизно 16 тисяч осіб, які нині проживають у готелях та інших комерційних приміщеннях, можуть потрапити під дію нових правил. Кожному з них мають надіслати повідомлення за три місяці до виселення.

Влада пояснює рішення прагненням ліквідувати так звану «дворівневу систему», коли частина людей має довгострокове житло, а інші — ні.

«Ми прагнемо до ситуації, коли рівність і справедливість пануватимуть у всіх сферах, а це означає, що з точки зору доступу до житла, ви отримуватимете його на тих самих умовах, що й ті, хто працює та живе в Ірландії та також шукає житло», — заявив Брофі.

Водночас уряд запевняє, що підтримка для вразливих груп населення збережеться. Йдеться про людей, які не можуть самостійно забезпечити собі житло через об’єктивні обставини.

На ринку оренди в Ірландії зберігається напружена ситуація — житла бракує, а ціни залишаються високими. Попри це, у міністерстві вважають, що частина українців зможе знайти альтернативні варіанти самостійно.

Міністр послався на досвід минулого року, коли близько половини українців після припинення контрактів із готелями змогли самі знайти нове житло.

«Ми хочемо дати людям час знайти альтернативні варіанти. Ми хочемо, щоб люди знали, що їх чекає у другій половині року, щоб у них було достатньо часу для підготовки», — зазначив він.

Окрім цього, уряд планує поступово скорочувати фінансову підтримку для місцевих жителів, які розміщують українців у своїх домівках.

Наразі такі домогосподарства отримують 600 євро на місяць. Виплати поступово зменшуватимуть і мають повністю скасувати до березня 2027 року, що збігається із завершенням дії тимчасового захисту в ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.