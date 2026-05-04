  1. У світі
  2. / В Україні

Безкоштовне житло для українців в Ірландії можуть скасувати вже восени

18:35, 4 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд має намір поступово завершити програму розміщення в готелях і скоротити виплати приймаючим родинам.
Безкоштовне житло для українців в Ірландії можуть скасувати вже восени
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тисячі українських біженців в Ірландії можуть залишитися без безкоштовного житла вже цієї осені. Уряд готує поетапне скасування програми розміщення українців у готелях та інших об’єктах нерухомості. Про це повідомляє The Sunday Times.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами міністра імміграції Ірландії Колма Брофі, процес планують розпочати у серпні. Він триватиме близько шести місяців і не буде миттєвим.

Приблизно 16 тисяч осіб, які нині проживають у готелях та інших комерційних приміщеннях, можуть потрапити під дію нових правил. Кожному з них мають надіслати повідомлення за три місяці до виселення.

Влада пояснює рішення прагненням ліквідувати так звану «дворівневу систему», коли частина людей має довгострокове житло, а інші — ні.

«Ми прагнемо до ситуації, коли рівність і справедливість пануватимуть у всіх сферах, а це означає, що з точки зору доступу до житла, ви отримуватимете його на тих самих умовах, що й ті, хто працює та живе в Ірландії та також шукає житло», — заявив Брофі.

Водночас уряд запевняє, що підтримка для вразливих груп населення збережеться. Йдеться про людей, які не можуть самостійно забезпечити собі житло через об’єктивні обставини.

На ринку оренди в Ірландії зберігається напружена ситуація — житла бракує, а ціни залишаються високими. Попри це, у міністерстві вважають, що частина українців зможе знайти альтернативні варіанти самостійно.

Міністр послався на досвід минулого року, коли близько половини українців після припинення контрактів із готелями змогли самі знайти нове житло.

«Ми хочемо дати людям час знайти альтернативні варіанти. Ми хочемо, щоб люди знали, що їх чекає у другій половині року, щоб у них було достатньо часу для підготовки», — зазначив він.

Окрім цього, уряд планує поступово скорочувати фінансову підтримку для місцевих жителів, які розміщують українців у своїх домівках.

Наразі такі домогосподарства отримують 600 євро на місяць. Виплати поступово зменшуватимуть і мають повністю скасувати до березня 2027 року, що збігається із завершенням дії тимчасового захисту в ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна біженець Ірландія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Резерв+ і неіснуюча ВЛК — апеляція змусила ТЦК не лише виправити дані, а й повідомити поліцію

Суд встановив відсутність належних підстав для внесення до «Оберіг» відомостей про порушення військового обліку та результати ВЛК і визнав ці записи незаконними.

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

Від паперу до QR-кодів: як держава цифровізує контроль за харчовими продуктами

еФуд обіцяє ліквідувати паперові процедури, автоматизувати видачу дозволів через «Дію» та впровадити відеофіксацію перевірок

Заробітні плати, виправдувальні вироки та тимбілдинг в Кракові: що ТСК дізналася від керівника апарату ВАКС

Що встановила комісія Власенка-Бужанського із пояснень Богдана Крикливенка.

Кабмін оновив правила отримання кешбеку: скільки грошей українці зароблять за новим порядком

Постановою Кабміну встановлені ставки кешбеку та граничні терміни його нарахування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]