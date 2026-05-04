ВАКС значно розширив повноваження з початку роботи: як змінилася роль суду з 2019 року

Вищий антикорупційний суд, який розпочав роботу 5 вересня 2019 року, за час своєї діяльності значно розширив повноваження та юрисдикцію. Спочатку ключовим завданням ВАКС був розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів і здійснення судового контролю на стадії досудового розслідування.

Згодом повноваження суду поширилися і на цивільне та адміністративне судочинство.

Зокрема, з листопада 2019 року ВАКС розглядає справи про цивільну конфіскацію незаконних активів посадовців. 28 листопада 2019 року набрав чинності закон щодо конфіскації незаконних активів посадовців. Це запровадило інститут цивільної конфіскації — визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Такі позови подають прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або Офісу Генерального прокурора.

Цивільна конфіскація застосовується, якщо різниця між доходами та активами становить від 1,5 млн грн до порогу кримінальної відповідальності. У разі перевищення цієї суми — понад 9,98 млн грн станом на 2026 рік — справа розслідується вже в межах кримінального провадження.

Із 24 травня 2022 року набрав чинності Закон № 2257-IX, який надав ВАКС повноваження розглядати санкційні справи в адміністративному судочинстві.

Йдеться про стягнення активів осіб, які загрожують національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Позови у таких справах подає Міністерство юстиції України, а розгляд здійснюється колегією суддів у строк до 30 днів. Рішення Апеляційної палати ВАКС у цих справах набирають чинності одразу після проголошення і не підлягають оскарженню.

Станом на 4 травня 2026 року Вищий антикорупційний суд ухвалив 383 вироки. Крім того, винесено 43 рішення у цивільних справах та 79 — в адміністративних.

