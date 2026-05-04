  1. В Україні

На Тернопільщині рекламодавця оштрафували за дискримінаційне оголошення про роботу

18:29, 4 травня 2026
Оголошення про роботу було розміщене на інтернет-платформі.
Фото: depositphotos.com
Держпродспоживслужба Тернопільщини оштрафувала рекламодавця за дискримінаційне оголошення про роботу. Оголошення про роботу було розміщене на одній з інтернет-платформ.

У вакансії на посаду «Асистент стоматолога» було зазначено, що роботодавець шукає жінку віком 18–30 років.

«Такі вимоги є порушенням законодавства. Законодавством України заборонено вказувати в рекламі обмеження або переваги для людей за віком, статтю чи іншими ознаками», - заявили у Держпродспоживслужбі.

Після розгляду скарги фахівці встановили, що оголошення справді є дискримінаційним за статтю та віком. За результатами розгляду матеріалів справи Головним управління винесено рішення про накладення штрафу.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що оголошення про роботу не повинні містити дискримінаційних вимог, адже всі кандидати мають рівні права на працевлаштування (за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі).

Що забороняється розміщати в рекламі про вакансії

Відповідно до статті 24-1 Закону України «Про рекламу» забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) висувати вимоги, які стосуються ознак, не пов’язаних з виконанням роботи, зокрема:

  • раса, колір шкіри;
  • вік, стать;
  • стан здоров’я, інвалідність;
  • підозра чи наявність захворювання на ВІЛ/СНІД;
  • сексуальна орієнтація;
  • політичні чи релігійні переконання;
  • членство в професійних спілках або інших об’єднаннях;
  • етнічне та соціальне походження;
  • сімейний стан, майновий стан;
  • місце проживання;
  • мовні чи інші ознаки, пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Згідно із п.2 ч.1 ст.8 Закону, у рекламі забороняється: наводити твердження та/або зображення, які є дискримінаційними та/або розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи груп осіб за ознакою походження людини, її соціального чи майнового стану, віку, расової, етнічної чи національної належності, статі, сексуальної орієнтації, освіти, інвалідності, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовною ознакою, родом і характером занять, місцем проживання, за іншими ознаками, а також такими, що дискредитують товари інших осіб.

Крім того, відповідно до ч.3 ст.11 Закону України «Про зайнятість населення» забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії (прийом на роботу) зазначати вимоги, визначені частиною першою цієї статті, пропонувати роботу (зайнятість) лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі.

Частиною 3 ст.17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» передбачено,  що роботодавцям забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей.

