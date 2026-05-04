США почали виводити військових з Німеччини, — Bild

Сполучені Штати Америки розпочали процес виведення близько 5 тисяч своїх військовослужбовців з полігону в Німеччині. Про це стверджує видання Bild.

Зазначається, що йдеться про виведення бригади Stryker, яка базується у місті Вільзек (Баварія).

За словами представника Пентагону Шона Парнелла, процес переміщення військових та їхніх сімей планується завершити протягом 6-12 місяців.

Повного закриття бази не передбачається. Після скорочення на ній продовжать нести службу від 5 до 8 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, загалом у Німеччині наразі дислоковано близько 40 тисяч американських військових.

