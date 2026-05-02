США виведуть із Німеччини 5 тисяч своїх військових

Наразі у Німеччині базуються приблизно 36 тисяч американських солдатів.

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пентагон виведе з території Німеччини 5 тисяч своїх військовослужбовців. Їх передислокують до США та на інші позиції за кордоном. Про це стверджує газета The New York Times з посиланням на представників Пентагону.

Речник Міноборони США Шон Парнелл повідомив, що виведення американських військ із ФРН планують завершити протягом наступних 6-20 місяців.

«Це рішення ухвалено після ретельного аналізу розстановки сил Міністерства в Європі та з урахуванням вимог театру військових дій і умов на місцях», – сказав він.

Ще один високопосадовець Пентагону повідомив, що після передислокації військових чисельність американських військ у Європі опуститься приблизно до того рівня, який був до 2022 року. Так, з німецької території виведуть одну бригаду сухопутних військ, а також, ймовірно, інші підрозділи США, які розміщені у країні.

Загалом у Європі, за оцінкою WSJ, перебувають близько 85 тисяч американських військових.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.