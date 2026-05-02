США виведуть із Німеччини 5 тисяч своїх військових

14:59, 2 травня 2026
Наразі у Німеччині базуються приблизно 36 тисяч американських солдатів.
США виведуть із Німеччини 5 тисяч своїх військових
Пентагон виведе з території Німеччини 5 тисяч своїх військовослужбовців. Їх передислокують до США та на інші позиції за кордоном. Про це стверджує газета The New York Times з посиланням на представників Пентагону.

Речник Міноборони США Шон Парнелл повідомив, що виведення американських військ із ФРН планують завершити протягом наступних 6-20 місяців.

«Це рішення ухвалено після ретельного аналізу розстановки сил Міністерства в Європі та з урахуванням вимог театру військових дій і умов на місцях», – сказав він.

Ще один високопосадовець Пентагону повідомив, що після передислокації військових чисельність американських військ у Європі опуститься приблизно до того рівня, який був до 2022 року. Так, з німецької території виведуть одну бригаду сухопутних військ, а також, ймовірно, інші підрозділи США, які розміщені у країні.

Нагадаємо, наразі у Німеччині базуються приблизно 36 тисяч солдатів. Загалом у Європі, за оцінкою WSJ, перебувають близько 85 тисяч американських військових.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Суд визнав матір винною в ухиленні від виховання сина через його образливі ШІ-стікери в Telegram

Суд визнав матір винною через участь її сина в образливому листуванні зі стікерами, створеними за допомогою ChatGPT.

Еволюція тиску на суддів: від звільнень до гібридних реформ у практиці ЄСПЛ

Аналіз останніх рішень ЄСПЛ проти Польщі, Угорщини та України доводить, що незалежність судді — це не привілей, а обов’язок висловлюватися на захист верховенства права.

Звинувачення у плагіаті у Facebook — це оспорення авторства: Верховний Суд про належний спосіб захисту

Публічне звинувачення у плагіаті в соціальних мережах є формою невизнання авторського права, а заборона поширення такої інформації — належним способом захисту.

ЄСПЛ визнав порушення права власності українця через арешт його авто у справі третіх осіб

ЄСПЛ розглянув справу про вилучення авто та визнав порушення права власності українця.

