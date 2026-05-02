США выведут из Германии 5 тысяч своих военных

14:59, 2 мая 2026
Сейчас в Германии базируются примерно 36 тысяч американских солдат.
Фото: Reuters
Пентагон выведет с территории Германии 5 тысяч своих военнослужащих. Их передислоцируют в США и на другие позиции за рубежом. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.

Представитель Минобороны США Шон Парнелл сообщил, что вывод американских войск из ФРГ планируют завершить в течение следующих 6–20 месяцев.

«Это решение принято после тщательного анализа расстановки сил Министерства в Европе и с учетом требований театра военных действий и условий на местах», — сказал он.

Еще один высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что после передислокации военных численность американских войск в Европе снизится примерно до уровня, который был до 2022 года. Так, с немецкой территории выведут одну бригаду сухопутных войск, а также, вероятно, другие подразделения США, размещенные в стране.

Напомним, сейчас в Германии базируются примерно 36 тысяч солдат. В целом в Европе, по оценке WSJ, находятся около 85 тысяч американских военнослужащих.

