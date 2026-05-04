США начали выводить военных из Германии, — Bild

Соединенные Штаты Америки начали процесс вывода около 5 тысяч своих военнослужащих с полигона в Германии. Об этом утверждает издание Bild.

Отмечается, что речь идет о выводе бригады Stryker, которая базируется в городе Вильзек (Бавария).

По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, процесс перемещения военных и их семей планируется завершить в течение 6–12 месяцев.

Полного закрытия базы не предусматривается. После сокращения на ней продолжат нести службу от 5 до 8 тысяч военнослужащих.

Напомним, всего в Германии на данный момент дислоцировано около 40 тысяч американских военных.

