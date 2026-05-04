США начали выводить военных из Германии, — Bild
Соединенные Штаты Америки начали процесс вывода около 5 тысяч своих военнослужащих с полигона в Германии. Об этом утверждает издание Bild.
Отмечается, что речь идет о выводе бригады Stryker, которая базируется в городе Вильзек (Бавария).
По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, процесс перемещения военных и их семей планируется завершить в течение 6–12 месяцев.
Полного закрытия базы не предусматривается. После сокращения на ней продолжат нести службу от 5 до 8 тысяч военнослужащих.
Напомним, всего в Германии на данный момент дислоцировано около 40 тысяч американских военных.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.