Булінг у школах: коли відповідають діти, а коли — батьки

18:20, 4 травня 2026
Поширення образливого контенту та переслідування онлайн офіційно підпадають під визначення булінгу.
У Міністерстві юстиції зазначають, що булінг визначається як психологічне, фізичне, економічне або сексуальне насильство, у тому числі із використанням електронних комунікацій. Його ключовими ознаками є повторюваність дій, наявність кривдника і постраждалої особи, а також навмисне приниження або залякування.

Форми булінгу можуть бути різними:

  • психологічна — погрози, шантаж;
  • фізична — побиття, штовхання;
  • економічна — відбирання або псування речей;
  • сексуальна — образливі жести або висловлювання;
  • кібербулінг — переслідування, приниження або поширення образливого контенту в інтернеті.

Важливо відрізняти булінг від конфлікту. Конфлікт передбачає відносну рівність сторін, тоді як булінг характеризується системністю та дисбалансом сил.

Відповідальність за булінг передбачена статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За перше порушення передбачено штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин. За повторні дії або цькування групою осіб — штраф від 1700 до 3400 гривень або громадські роботи від 40 до 60 годин.

Якщо булінг вчиняють діти віком від 14 до 16 років, відповідальність несуть їхні батьки або законні представники.

Окремо зазначається, що керівники закладів освіти несуть відповідальність у разі неповідомлення про випадки булінгу. У разі тяжких наслідків дії можуть кваліфікувати як правопорушення, що тягне штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

Повідомити про випадки булінгу може будь-хто з учасників освітнього процесу.

У разі потреби можна звернутися:

— до Національної поліції України за номером 102;

— до системи безоплатної правничої допомоги за номером 0 800 213 103;

— на національну гарячу лінію з протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації: 116 123 або 0 800 500 335;

— до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за номером 0 800 50 17 20.

