Буллинг в школах: когда ответственность несут дети, а когда — родители

Распространение оскорбительного контента и преследование в интернете официально подпадают под определение буллинга.

В Министерстве юстиции отмечают, что буллинг определяется как психологическое, физическое, экономическое или сексуальное насилие, в том числе с использованием электронных средств связи. Его ключевыми признаками являются повторяемость действий, наличие обидчика и пострадавшего, а также умышленное унижение или запугивание.

Формы буллинга могут быть разными:

психологическая — угрозы, шантаж;

физическая — избиение, толкание;

экономическая — отбирание или порча вещей;

сексуальная — оскорбительные жесты или высказывания;

кибербуллинг — преследование, унижение или распространение оскорбительного контента в интернете.

Важно отличать буллинг от конфликта. Конфликт предполагает относительное равенство сторон, тогда как буллинг характеризуется системностью и дисбалансом сил.

Ответственность за буллинг предусмотрена статьей 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За первое нарушение предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов. За повторные действия или травля группой лиц — штраф от 1700 до 3400 гривен или общественные работы от 40 до 60 часов.

Если буллинг совершают дети в возрасте от 14 до 16 лет, ответственность несут их родители или законные представители.

Отдельно отмечается, что руководители учебных заведений несут ответственность в случае несообщения о случаях буллинга. В случае тяжких последствий действия могут квалифицировать как правонарушение, влекущее штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы до одного месяца с удержанием до 20% заработка.

Сообщить о случаях буллинга может любой из участников образовательного процесса.

В случае необходимости можно обратиться:

— в Национальную полицию Украины по номеру 102;

— в систему бесплатной правовой помощи по номеру 0 800 213 103;

— на национальную горячую линию по противодействию домашнему насилию, торговле людьми и гендерной дискриминации: 116 123 или 0 800 500 335;

— к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по номеру 0 800 50 17 20.

