«Резерв+» и несуществующая ВВК — апелляция обязала ТЦК не только исправить данные, но и уведомить полицию

Суд установил отсутствие надлежащих оснований для внесения в «Оберіг» сведений о нарушении воинского учета и результатов ВЛК и признал эти записи незаконными.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Третий апелляционный административный суд, рассматривая дело № 160/33478/25, пришел к выводу, что сведения, которые вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов («Оберіг»), должны основываться на надлежащих и подтвержденных решениях и документах. При отсутствии таких оснований внесенные данные не могут считаться правомерными, а их последствия подлежат устранению.

Обстоятельства дела

По материалам дела, истец обратился в суд после того, как обнаружил в своем электронном военно-учетном документе «Резерв+» недостоверные сведения. В частности, там было указано, что он нарушил правила воинского учета и находится в розыске, а также содержалась запись о результатах ВЛК от 1 июля 2022 года с формулировкой «непригоден в мирное время, ограниченно пригоден в военное время».

Истец просил исключить из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов запись о «непригоден в мирное время, ограниченно пригоден в военное время» и внести, по его мнению, правильные данные по результатам ВЛК от 01.07.2022 о непригодности к службе с исключением с учета. Также он требовал удалить сведения о нарушении правил воинского учета и розыске и обязать ТЦК и СП уведомить полицию об отсутствии оснований для его задержания. Он настаивал, что данные не соответствуют действительности и внесены без надлежащих оснований.

Судові рішення

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, признав противоправным внесение в реестр сведений о нарушении воинского учета и данных о результатах ВЛК из-за отсутствия надлежащих документальных оснований, в частности протоколов или решений о привлечении к административной ответственности. В то же время требование об обязанности направить уведомление в полицию суд признал преждевременным.

Апелляционный суд исходил из того, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов («Оберіг») является официальной государственной информационной системой, поэтому любые данные должны иметь четкую нормативную и документальную основу, быть подтвержденными и соответствовать первичным официальным документам.

Относительно записей о результатах ВЛК от 01.07.2022 суд указал, что материалы дела не содержат надлежащих доказательств соблюдения процедуры утверждения выводов военно-врачебной комиссии в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе. То есть не подтверждено, что эти сведения были должным образом оформлены и утверждены, поэтому их внесение в реестр не имеет правовых оснований.

Относительно отметок о нарушении правил воинского учета и «розыске» истца суд установил отсутствие в материалах дела каких-либо решений о привлечении к административной ответственности по статьям 210, 210-1 КУоАП, а также отсутствие протоколов или постановлений, подтверждающих факт правонарушения. Суд отметил, что процедура привлечения к административной ответственности начинается со составления протокола и завершается постановлением, однако таких документов в деле нет.

Отдельно суд указал, что не подтвержден надлежащий вызов истца для прохождения медосмотра в соответствии с Порядком №1487, поэтому выводы о нарушении правил воинского учета являются необоснованными и не могут служить основанием для внесения соответствующих записей в реестр.

В итоге апелляционный суд пришел к выводу, что внесенные сведения о нарушении воинского учета и результатах ВЛК не подтверждены надлежащими документами, поэтому являются противоправными и подлежат исключению как нарушающие принцип достоверности данных в государственном реестре.

Таким образом, апелляционный суд отменил решение первой инстанции только в части отказа относительно уведомления полиции и в этой части принял новое решение об удовлетворении иска. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Данное решение подтверждает, что статус «в розыске» или сведения о годности не могут вноситься в систему «Оберіг» на основании внутренних предположений должностных лиц ТЦК. Каждая запись должна иметь документальное подтверждение — надлежащим образом оформленный протокол, постановление или утверждённое заключение ВВК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.