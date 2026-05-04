Украина хочет открытия всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС в течение 2 месяцев, — Зеленский
Украина рассчитывает начать переговоры по всем шести направлениям вступления в Европейский Союз в течение двух месяцев. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Ереване.
«С президентом Европейского совета Антониу Коштой обсудили нашу евроинтеграцию. Рассчитываем на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев. Технически Украина полностью готова», — заявил Зеленский.
Также Президент поблагодарил главу Евросовета за поддержку и за личные усилия в разблокировании финансового пакета поддержки Украины на 90 миллиардов евро.
«Важно, чтобы средства начали поступать как можно быстрее и помогли Украине подготовиться к зиме», — добавил Зеленский.
