  1. В Украине

Украина хочет открытия всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС в течение 2 месяцев, — Зеленский

17:41, 4 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина полностью готова.
Украина хочет открытия всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС в течение 2 месяцев, — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина рассчитывает начать переговоры по всем шести направлениям вступления в Европейский Союз в течение двух месяцев. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Ереване.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«С президентом Европейского совета Антониу Коштой обсудили нашу евроинтеграцию. Рассчитываем на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев. Технически Украина полностью готова», — заявил Зеленский.

Также Президент поблагодарил главу Евросовета за поддержку и за личные усилия в разблокировании финансового пакета поддержки Украины на 90 миллиардов евро.

«Важно, чтобы средства начали поступать как можно быстрее и помогли Украине подготовиться к зиме», — добавил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

«Резерв+» и несуществующая ВВК — апелляция обязала ТЦК не только исправить данные, но и уведомить полицию

Суд установил отсутствие надлежащих оснований для внесения в «Оберіг» сведений о нарушении воинского учета и результатов ВЛК и признал эти записи незаконными.

66 тысяч гривен за игнорирование судебных решений: почему ТЦК не обновляют данные в реестре даже после решения суда

Бездействие ТЦК: анализ судебных решений о наложении штрафов в 2026 году.

От бумаги к QR-кодам: как государство цифровизирует контроль за пищевыми продуктами

еФуд обещает ликвидировать бумажные процедуры, автоматизировать выдачу разрешений через «Дію» и внедрить видеофиксацию проверок.

Заработные платы, оправдательные приговоры и тимбилдинг в Кракове: что ВСК узнала от руководителя аппарата ВАКС

Что установила комиссия Власенко-Бужанского из объяснений Богдана Крикливенко.

Кабмин обновил правила получения кэшбэка: сколько денег украинцы заработают по новому порядку

Постановлением Кабмина установлены ставки кэшбэка и предельные сроки его начисления.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]